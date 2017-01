Notícia L’Institut d’Estudis Comarcals de l'Alt Urgell presenta un intens calendari L’entitat col·labora en activitats internacionals i n’organitza de locals Façana de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. Autor/a: RàdioSeu

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell té previst participar aquest any 2017 en diverses activitats i congressos relacionats amb la recerca, per presentar els seus treballs relacionats amb la comarca i el Pirineu.



Les primeres activitats que membres de l’IECAU tenen programades per enguany seran fora de Catalunya. Així, del 22 al 24 de març, a Salamanca se celebrarà el VIII Congrés Internacional i Interdisciplinar de Joves Historiadors, centrat en l’alimentació al llarg de la història i que tindrà presència alturgellenca. I del 24 a 29 d’abril, a la ciutat occitana de Pau, hi haurà el 142è Congrés de Societats Històriques i Científiques, organitzat pel Comitè de Treballs Històrics i Científics i la Universitat de Pau, enguany dedicat als moviments geogràfics als Pirineus i a Europa.



Al cap de pocs dies, del 28 a 30 d’abril, l’IECAU serà a Reus per a la 13a edició del RecerCat, Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, organitzada per l’Institut Ramon Muntaner.



A nivell local, tots els dimecres del mes de maig, a la Seu d’Urgell se celebrarà un any més el cicle de xerrades Parlem d’Història, organitzat per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell conjuntament amb l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. En aquesta ocasió comptarà amb xerrades de Carles Gascón (Urgell en els orígens de la Inquisició), Carmen Xam-mar (Hèrcules, fundador mític de la Seu d’Urgell), Carlos Guàrdia (Camins i cartografia. Una aproximació a Montferrer i Castellbò) i Pau Chica (La influència dels Fets de Maig de 1937 a la Seu d’Urgell). El cicle finalitzarà amb una visita guiada, centrada enguany en els convents de la ciutat.



Paral·lelament, l’entitat comarcal també participarà en el V Simposi d’Història del Carlisme, organitzat pel Centre d’Estudis d’Avià, que se celebrarà el 13 de maig en aquesta població del Berguedà.



Del 16 al 18 de juny, la Seu d’Urgell i Andorra la Vella acolliran el III Congrés Internacional d’Història dels Pirineus, que per primera vegada se celebrarà en territori pirinenca. És organitzat conjuntament pel Centre Associat de la UNED a la Seu d’Urgell, l’Institut d’Estudis Andorrans i l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell. Passat l’estiu, els dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre, a Queralbs, l’IECAU intervindrà al X Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs, dedicat a l’aprofitament dels recursos naturals als Pirineus.



A més, segons informa RàdioSeu, l’institut participarà a l’octubre a un parell més d’activitats divulgatives.