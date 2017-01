La lesió de Nacho Martín s’allarga i el MoraBanc es llença al mercat

Nacho Martín no acaba de recuperar-se. L’aler pivot del BC MoraBanc Andorra va patir un trencament parcial del lligament deltoide del turmell esquerre la setmana passada i sembla que la cosa va per unes cinc setmanes. Almenys no se l’espera fins a mitjans de febrer, un contratemps important que obliga el club a llençar-se al mercat.



És política de club dissenyar una plantilla amb onze jugadors –un menys dels dotze permesos com a màxim en cada convocatòria– cada estiu i guardar una partida per si durant la temporada cal algun reforç. No és que la infermeria tricolor hagi tingut gaire overbooking des que va començar la Lliga Endesa a l’octubre. Alguna visita esporàdica de jugadors tocats i un problema muscular d’Stevic que es va allargar més del compte i va acabar fent que es perdés quatre partits; Nacho Martín es va perdre al desembre els duels contra Estudiantes, Barça i Saragossa, va tornar al parquet contra Unicaja i Tenerife per jugar sis minuts però el turmell continua donant-li problemes un mes després.



El traumatòleg del club, Sergi Francisco, ha decidit fer un canvi de rumb en la recuperació: «El jugador ha estat sotmès a un tractament conservador des que es va lesionar la setmana passada. Els resultats no han estat els que esperàvem i al final hem decidit que pari».





Si s’estava exercitant amb els seus companys, des d’ara deixarà de fer-ho i començarà la recuperació de zero. El preu d’aquesta mesura, però, és perjudicial per al vestidor. En plena lluita per entrar a la Copa del Rei i amb tota la segona volta per endavant, Joan Peñarroya no es pot permetre el luxe de comptar amb una plantilla de deu jugadors fins a mitjans de febrer. Seria massa càrrega de minuts per a tots ells i això multiplicaria el risc de patir alguna altra lesió.



Així que el club ha decidit fer servir el comodí que té per a aquests casos. La partida de diners reservada per si de cas, per moments com aquest. Francesc Solana assegura que sempre està atent al mercat, així que ja deu tenir elaborada una llista de jugadors amb un perfil de jugador de pintura similar al de Nacho Martín perquè el substitueixi mentre no hi és i potencii la competència dins de la plantilla quan el de Valladolid estigui recuperat.

Estratègia que dóna bons resultats / Fa dues temporades va haver-hi diversos moviments durant la temporada: Bivià va arribar al novembre del 2014 per contrarestar la baixa d’un Sada amb molts problemes a l’esquena, també va signar al desembre pel MoraBanc Jawai per ocupar el lloc d’extracomunitari del mexicà Roman Martínez –acomiadat per rendir molt per sota de l’esperat– i Stojanovski i Bogdanovic van arribar al febrer del 2015 en plena crisi de resultats –va ser de nou derrotes seguides– per ocupar els llocs de Zengotita i Ivanov. Aquell any els canvis van servir per aconseguir la permanència. L’any passat el que va arribar a mitja temporada va ser Stephen Holt per un Navarro que es va lesionar per sis setmanes però la dinàmica del MoraBanc ja era bona i fins i tot es va somiar amb la Copa i el play-off. Com ara.