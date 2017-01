L’arribada d’esquiadors a Andorra està salvaguardada

L’aeroport Lleida-Alguaire havia d’acollir a finals de desembre i principis de gener nou vols britànics plens d’esquiadors amb destí a les pistes del Pirineu, entre elles les d’Andorra. Però aquests vols van haver de ser desviats fins a Reus degut a la intensa boira que impossibilitava l’aterratge dels avions.



Els esquiadors van poder arribar a les pistes andorranes sense problema, ja que un autobús els va traslladar des de Reus al Principat. Tot i això, la boira continua present i és possible que més vols d’esquiadors s’hagin de tornar a desviar.



Malgrat aquest contratemps, des del touroperador Neilson (propietari dels vols desviats) s’ha assegurat –en declaracions a EL PERIÒDIC– que l’arribada d’esquiadors a Andorra no perilla. Ja que «com a part del nostre contracte amb els Aeroports de Catalunya, comptem amb un sòlid pla de contingència i un sistema d’alerta».



El pla consisteix en mirar la previsió de la meteorologia de Lleida el dia abans d’efectuar els vols. I en cas de boira, avisar als clients i continuar amb l’itinerari canviant només el destí d’aterratge: Reus.



Amb tot, «el nostre objectiu és prendre decisions sobre això [el destí d’aterratge] just abans que els nostres avions surtin del Regne Unit. Aquesta actuació ens permet enviar autobusos directament a l’aeroport correcte i l’operació d’arribada i sortida no es veu afectada», segons ha destacat el touroperador.



Tanmateix, la companyia ha assegurat que aquest sistema «ha funcionat molt bé en cadascuna de les tres vegades que hem decidit desviar els vols i estem feliços de que el nostre pla de contingència estigui funcionant».

No hi ha compensacions / Segons ha detallat l’aeroport de Lleida, el passatger «no nota la diferència [amb les desviacions a Reus], només que el trajecte d’autobús és una mica més llarg». Per aquest motiu, «no es compensa a ningú perquè tots arriben al destí previst sense complicacions».

Les estacions / D’altra banda, les estacions del país han matisat que el desviament dels vols no ha tingut cap afectació en l’afluència d’esquiadors prevista. Des de Vallnord han remarcat que els esquiadors britànics «han arribat igual sense problema; en comptes de venir des de Lleida se’ls va recollir a Reus». Per tant, «no han perdut dies d’estada».



Pel que fa a Grandvalira, l’estació ha puntualitzat que tampoc han tingut cap afectació derivada dels desviaments «ni queixa sobre aquest tema. A Grandvalira han arribat tots els clients que teníem previstos des d’Alguaire però en aquest cas des de Reus. De fet, la desviació només els ha afectat en 20 minuts més de trasllat».

Desviament dels vols / En total es van haver de desviar nou vols i els fets van afectar a 1.700 passatgers d’arribada i 1.139 de sortida. El primer desviament es va produir el 21 de desembre passat. En concret, es va haver de canviar el destí d’aterratge de tres avions, dos de Londres i un de Manchester, amb aquests vols van arribar un total de 558 passatgers.



El segon desviament va tenir lloc el 28 de desembre passat. Novament es va canviar el destí d’aterratge de dos avions de Londres i un de Manchester. En aquesta ocasió, es van veure afectats 585 passatgers d’arribada i 558 de sortida.



Finalment, el darrer desviament es va produir a principis d’any, el 2 de gener. També van ser desviats dos avions de Londres i un de Manchester i el total de passatgers afectats va ser de 557 d’arribada i 581 de sortida.