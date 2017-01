Les cònsols proposen fer passos soterrats a la Unió i la Rotonda

Les cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Conxita Marsol i Trini Marín, van confirmar ahir que tiraran endavant un projecte conjunt per embellir l’avinguda Meritxell i l’avinguda Carlemany amb la intenció d’esdevenir un mateix eix comercial. Un dels propòsits d’aquest projecte és facilitar el pas dels vianants i procurar un espai més transitable per als ciutadans i turistes que es desplacin al Principat, perquè es tracta, segons Marsol, d’un «projecte nacional, de país».



Amb dita premissa, les cònsols proposaran al Govern que estudiï la possibilitat de realitzar uns passos soterrats als principals eixos que tallen la zona de vianants: la Unió i la Rotonda, sobretot pel cantó de Mitjavila-Prat de la Creu.



En aquest sentit, demanaran que de cara al proper any el Govern comenci a estudiar la idoneïtat d’aquestes obres. I és que segons va matisar Marín, «la seguretat manca [en aquests punts] i s’ha de fer alguna cosa». Marsol va afegir que «de moment no ha passat res, però que els turistes no són conscients d’on acaba la zona per a vianants i creuen» la carretera sense adonar-se que hi passen cotxes.



Les cònsols van remarcar que aquest és només una proposta i que serà l’Executiu qui hagi de decidir si es duu a terme o no. A més, «s’hauran de fer uns estudis de mobilitat» i mirar acuradament la viabilitat d’aquests passos soterrats.

Una direcció a la part alta / En el marc de l’embelliment, Marsol també va destacar la possibilitat que la part alta de l’avinguda Meritxell esdevingui d’un sol sentit de circulació de vehicles. «Així es podrien fer les voravies més amples». Però aquesta és una proposta que també caldrà estudiar amb el Servei de Mobilitatsi que s’haurà de definir abans d’iniciar les obres.

Un embelliment homogeni / Marsol va remarcar que malgrat l’embelliment es farà en conjunt i seguirà un mateix fil conductor, no haurà de ser «idèntic» en les dues zones. «Per exemple, l’avinguda Meritxell tindrà també la plaça del nou edifici The Cloud, però en conjunt, es buscarà ser homogenis». A més, la cònsol d’Andorra la Vella va destacar que encara no s’ha estudiat si l’avinguda Meritxell serà sempre per a vianants o si seguirà estant oberta a la circulació durant unes hores. «Aquest és un fet que va a part de l’embelliment».

Noves tecnologies / Un dels trets que es vol potenciar amb la unificació comercial són «les noves tecnologies». Es procurarà que tota la via tingui wifi i que hi hagi diversos punts d’accés a Internet, així com que es produeixin diferents jocs de llum. En general, «volem fer un carrer per a vianants del segle XXI», va puntualitzar Marín.

Els terminis / Andorra la Vella vol començar quan abans millor amb el pla d’embelliment. Segons va detallar Marsol, «intentarem iniciar les obres durant aquest 2017, tot i que no sabem si podran estar finalitzades a l’acabar l’any». D’altra banda, Marín va destacar que la zona d’Escaldes no es remodelarà fins al 2018. Tot i això, ambdues cònsols van coincidir en què volen tenir enllestit l’embelliment abans d’acabar el mandat, al 2019.

Per donar forma a la iniciativa, primer es farà un concurs de mèrits per trobar «l’equip adient que redactarà el projecte». Aquests, segons Marsol, «seguirà les indicacions i idees aportades pels dos comuns, i ja cap al maig podrem tenir una idea del que serà el projecte en sí».

Desacord en el nom / Les cònsols van detallar que encara no s’ha estudiat si les dues zones comercials compartiran un mateix nom o si cadascuna conservarà la seva denominació.

En aquest sentit, Marín va especificar que quan Escaldes va instaurar el nom de Vivand ho va fer pensant en un futur, «per si alguna parròquia s’hi volia apuntar i utilitzar també el nom com a eix comercial, ja que és un nom internacional i ja consolidat». Al respecte, Marsol va destacar que estan agraïts de poder comptar amb aquest nom (Vivand), però que per ara encara no ho veuen «clar, és un aspecte que s’haurà de parlar més endavant».

Altres projectes / Les dues parròquies també estan treballant per a què la targeta de pagament dels pàrquings comunals pugui ser conjunta per a Andorra la Vella i Escaldes, per tal que els ciutadans puguin emprar la mateixa en ambdues zones parroquials. Tot i això, es mantindrien les tarifes ja establertes per a cada parròquia.