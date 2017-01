El mes de desembre conclou amb 13 dies de qualitat regular de l’aire

Segons les dades facilitades pel Departament de Medi Ambient, la qualitat de l’aire a Andorra durant el mes de desembre no ha estat la més òptima després de que l’últim mes de l’any hagi experimentat una gran quantitat de dies en situació d’inversió tèrmica, una circumstància que acostuma a passar més tard si es contemplen les dades dels anys anteriors, segons va declarar a EL PERIÒDIC director de Medi Ambient, Marc Rossell. Encara més, si observem amb deteniment els dies de vacances de Nadal fins a dia d’avui (és a dir, des del dia 24) observem com hi ha hagut quatre dies amb una qualitat de l’aire bona, mentre que els altres vuits han estat classificats com jornades amb una qualitat regular d’aquest.

Inversió tèrmica / «La situació d’inversió tèrmica del mes de desembre acostuma a manifestar-se durant el mes de gener», va declarar Rossell, «un fet que ha contribuït en bona mesura a que la qualitat de l’aire no hagi estat l’òptima». Malgrat que des de fonts governamentals es nega que aquesta situació hagi estat causada per l’arribada de turistes, les dades mostren que els dies 27, 28 ,29 i 30 de desembre van encadenar quatre dies consecutius de condicions regulars en la qualitat de l’aire, unes dates que coincideixen amb l’arribada de la majoria dels visitants, que va suposar la creació d’interminables cues de vehicles al llarg del país, arribant a crear-se fins a 8 quilòmetres de retencions a prop de les fronteres. A més, els 145.000 vehicles que van entrar durant la primera part de les vacances nadalenques van superar amb escreix les dades dels darrers anys, el que podria arribar a fer pensar que la generació d’agents contaminants podria haver-se vist incrementada pel flux de turistes que s’han desplaçat fins al Principat.

Negació / Des de Medi Ambient, però, expliquen que «no existeix una relació contrastada científicament» que aquests milers de visitants hagin contribuït a que les condicions de l’aire del Principat hagi assolit aquests nivells. De fet, Rossell va afirmar que «els pics de contaminació es registren a primera hora, quan els ciutadans engeguen els cotxes», mentre que fins que el sol no escalfa el terra, no es produeix el «trencament» que fa que l’aire es desplaci verticalment i es dispersin les partícules contaminants. També va afirmar que en les parròquies altes és més difícil que la qualitat de l’aire sigui pitjor perquè hi ha un nivell de fons «molt més bo» i cal una major quantitat d’emissions per alterar -lo.

Cal recordar que un dels factors que constaten la situació d’inversió tèrmica és quan a l’estació d’Engolasters es registra una temperatura superior a la d’Escaldes. Les partícules que s’escullen per determinar la qualitat de l’aire es consideren segons uns criteris europeus recollits al Common Air Quality Index (CAQI), i són el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules inferiors a 10 micres (PM10), l’ozó (O3), el monòxid de carboni (CO) i el diòxid de sofre (SO2).