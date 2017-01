És sa fer esport en aire contaminat?

La contaminació de l’aire (encara que sigui a nivells no gaire elevats, com en el cas del Principat) pot arribar a tenir conseqüències molt negatives per als esportistes que surtin al carrer a córrer, anar en bicicleta, practicar gimnàstica o, fins i tot, realitzar simplement una sessió de ioga. No es tracta únicament de les substàncies que estan presents a l’aire, sinó de la seva concentració fins a nivells que poden arribar a perjudicar en menor o major grau la salut dels qui les respiren.



Segons la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport (SMDEE), substàncies com el carbó negre, l’ozó, el diòxid de nitrogen o el plom poden arribar a augmentar les probabilitats de contraure malalties respiratòries, cardiovasculars, del sistema nerviós central, càncer de pulmó, diabetis, alteracions en la salut reproductiva i un increment de la mortalitat per diverses causes. Així doncs, tot i que la pràctica de l’esport és altament recomanada per la majoria de professionals de la salut, l’exercici augmenta de forma important el volum d’aire que és inspirat pels pulmons (de sis litres es pot arribar a passar als 180 en un esportista de nivell), el que acabarà repercutint en una major inhalació de substàncies tòxiques si aquest exercici es practica dins d’un nucli urbà.



Així doncs, la societat proposa diversos consells per disminuir el risc de perjudici, com ara comprovar sempre la qualitat de l’aire abans de sortir al carrer a exercitar-se; realitzar esport en les hores de menys contaminació del dia (al principi o al final d’aquest); si es fa esport a prop d’una carretera, fer-ho el més allunyat possibles d’aquesta (més de 15 metres); realitzar esport de menor intensitat en els dies que presentin uns nivells de contaminació més elevats;utilitzar mascaretes medicinals o realitzar l’exercici en espais verds, tancats o sense circulació de vehicles.

Malgrat tot, els beneficis de la pràctica de l’esport en un ambient contaminat, segons la SMDEE, «acaben superant els riscos als que s’exposa l’esportista» pel que, malgrat tot, es continua «recomanant la seva pràctica».