225 llicències de joc atorgades en dos anys

El Consell Regulador Andorrà del Joc ha fet públiques les primeres llicències de joc atorgades els anys 2015 i 2016, en compliment de la Llei de regulació dels jocs d’atzar, entre les quals s’hi compten els concursos amb intervenció d’atzar, les loteries de promoció o publicitàries, les participacions de loteria, el quinto tradicional o les rifes benèfiques. L’any 2015 es van atorgar 61 llicències que se sumen a les 164 que s’han concedit durant l’any passat, arribant a un total de 225.

Per modalitats / Dividint les llicències atorgades durant els dos anys per modalitats, es mostra que s’han donat dos per concursos amb intervenció d’atzar, 45 per a loteries de promoció o publicitàries, 15 per a participacions de loteries, 16 llicències per a la celebració del quinto tradicional i 46 titulars corresponents a rifes benèfiques.



Aquestes llicències han anat atorgant-se a mesura que s’han aprovat els diferents reglaments del joc i s’exigeixen als seus titulars per a la celebració i organització d’aquestes modalitats de joc.



Els reglaments de cada modalitat estableixen el nombre màxim de celebracions per modalitat de joc, el tipus d’aportació econòmica per participació, la limitació dels premis, l’import de la llicència i l’impost sobre el producte brut del joc.



Precisament, ahir es va publicar al BOPA el Reglament del joc del Bingo. Que estableix les diverses modalitats del joc que es poden emprar al Principat.

Titulars / Entre els titulars de llicències, s’hi troben institucions dependents del Govern d’Andorra com ara ministeris o departaments, diferents comuns, centres educatius, associacions esportives, solidàries o de gent gran, o empreses particulars.