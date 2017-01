L’hospital inverteix 224.000 euros en aparells i millores per al centre

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) invertirà prop de 224.000 euros en nous aparells i estris per millorar el funcionament i serveis del centre. Segons es va publicar ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el centre sociosanitari del país farà un seguit d’adjudicacions al llarg d’aquest any per modernitzar, substituir i instaurar nous aparells dins de les seves instal·lacions.

Adquisicions / Entre les modificacions i adquisicions que es faran es troben: un respirador multiparamètric per a l’UCI (Unitat de Cures Intensives), un monitor de telemetria fetal pel departament de pediatria, una impressora de cassets pel servei d’anatomia patològica, un respirador portàtil pel servei d’urgències i un detector per a la sala de raigs del departament de radiologia, entre altres.



D’altra banda, l’HNSM també ha adjudicat diverses partides per pagar el servei de bugaderia i diversos serveis de manteniment per revisar els nous aparells que s’adquiriran i les diverses instal·lacions i espais ja cercats al centre sanitari.