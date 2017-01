Els francesos escullen Andorra per esquiar

La manca de neu que afecta la major part d’estacions del Pirineu i fins i tot els Alps ha afavorit, durant les festes nadalenques, l’arribada d’esquiadors francesos al Principat. Així ho constaten Grandvalira i Vallnord que, tot i que no avancen xifres, han confirmat a l’ANA que «s’ha registrat un augment del visitant d’aquesta nacionalitat».



Pel que fa a Grandvalira, s’ha constatat un increment important de les entrades pel sector del Pas de la Casa, el més pròxim a França, tot i que caldrà analitzar les enquestes que s’han fet als usuaris per confirmar si realment provenen majoritàriament de França o hi accedeixen també turistes espanyols provinents de la Cerdanya. Amb tot, des de l’estació indiquen que les poques nevades que hi ha hagut no han estat de nord sinó de llevant, de manera que el gruix de neu natural és similar a tots els sectors de Grandvalira.



A banda de l’increment del visitant francès, durant les festes nadalenques l’estació de les valls d’orient també ha registrat un creixement dels esquiadors britànics, russos i d’altres nacionalitats minoritàries.

Des de Vallnord també han registrat un augment dels esquiadors de nacionalitat francesa, cosa que atribueixen a l’esforç de comunicació que s’ha fet en aquest mercat. A més, des de les valls del nord asseguren que les condicions de neu són més bones que les d’altres dominis del Pirineu, tot destacant que en zones com Arcalís el gruix de neu arriba fins als 70 centímetres i que les baixes temperatures han permès produir neu de cultiu.



Segons informa France Bleu, una de les emissores públiques de France Radio, molts esquiadors francesos «han optat per passar les vacances de Cap d’Any d’enguany a Grandvalira pel seu bon nivell d’innivació, provinents de ciutats com Tolosa, Perpinyà, Montpeller, Foix o d’indrets encara més llunyans del país».