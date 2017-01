Una gran jornada per a Peugeot, Barreda i España al Dakar

La tercera jornada del Dakar 2017 que es va disputar ahir entre San Miguel de Tucuman i San Salvador de Jujuy va ser rodona per a l’equip Peugeot al qual hi ha Cyril Despres, per al resident Joan Barreda i per a Cristian España. Tots ells van donar passes de gegant a la classificació general, ben al contrari que un Andreu Cachafeiro que, després d’una gran actuació en la jornada inaugural, dimarts ni va acabar la segona i ahir es va confirmar la seva retirada abans de prendre la sortida en la categoria de tot terrenys.



Barreda i la seva Honda van fer una exhibició durant els 364 quilòmetres d’especial per entrar en un nou decorat marcat pel fora pista, en terreny trencat i amb fesh fesh que posen a prova la resistència dels pilots. El català va treure més de 12 minuts al segon classificat i més de 15 al tercer i ha donat un salt de gegant a la general: de vuitè a líder. I amb un marge de deu minuts sobre el seu màxim perseguidor, el britànic Sam Sunderland.



De la seva banda, un Cristian España que dimarts va patir una caiguda que no va impedir que donés un pas endavant i acabés en el top-40, ahir va tornar a superar-se i signar una excel·lent 29a posició que el permeten ocupar el 37è lloc de la general a gairebé mitja hora de Barreda. «Una etapa molt llarga en la qual no he caigut, no he arriscat i és per estar content. Canvis de sentit constants, no m’he perdut, no he penalitzat per excés de velocitat. A la segona part hem pujat a 4.900 metres i m’he trobat més lent del normal per acabar al meu terreny: humit, de pluja, on he pogut avançar posicions», va explicar España.



En cotxes, el podi va ser íntegre de Peugeot, tant a l’etapa com a la general, que ha canviat de manera radical. Stéphane Peterhansel primer, Carlos Sainz segon i Sébastien Loeb tercer. Mikko Hirvonen i el seu Mini es van colar en el quart lloc i cinquè va ser Cyril Despres, que torna a entrar en el top-10 de la general per assentar-se en la setena plaça, a un quart d’hora de Loeb.



Pel que fa a la categoria de camions–per als quals hi havia 199 quilòmetres de tram cronometrat–, igual que la de tot terrenys, els pilots encara no havien arribat a la meta al tancament d’aquesta edició. Albert Llovera, que dimarts havia estat sancionat amb un quart d’hora de més i va acabar el 32è, ahir ocupava aquesta mateixa posició al pas pel segon punt de control mentre que Jordi Ginesta anava el 47è.

Navegació / Avui toca desplaçament de la caravana del Dakar de San Salvador de Jujuy a Tupiza i la navegació pura i dura en altura i molt canvi de direcció. Tocaran 416 quilòmetres d’especial per a totes les categories.