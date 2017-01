Càritas rep més donacions que el 2016

Des del passat dilluns fins ahir alumnes del Lycée Comte de Foix, el Col·legi Sant Ermengol, el Sagrada Família i el Janer van exercir com a voluntaris a Càritas Andorrana per seleccionar, preparar i embolicar les joguines reunides durant la 24a campanya que es fa al país en favor d’aquesta entitat. Es tracta d’una trentena d’alumnes que han embolicat regals de Reis per a 227 infants necessitats, una xifra lleugerament inferior a la de l’any passat. Pel que fa al volum de joguines recollides (tot i que pel moment encara no hi ha dades definitives), es considera que serà superior a la de l’any passat, segons va explicar la treballadora social de Càritas i responsable de gestionar la campanya, Marta Roma.



Pel que fa a la tasca que fan els joves voluntaris, a cadascun d’ells se li va assignar un infant o varis germans per fer lots amb, generalment, tres joguines, «una que li agradi per la seva edat, una d’educativa i una d’extra que pugui estar bé», va indicar un dels joves. Quan les tenen seleccionades les emboliquen i les deixen preparades per a la distribució. En el cas d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, la repartició es farà avui des de l’església del Fener, on s’ubica Càritas. A la resta de parròquies es farà segons ho decideixi la junta parroquial.