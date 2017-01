Notícia Baqueira va salvar el Nadal llençant neu des d’helicòpters L’estació va haver d’importar sacs plens de neu d’altres llocs Un camió transportant grans sacs carregats de neu, fa tres setmanes. Autor/a: Infonieve

L’esport de l’esquí no és afortunat aquesta temporada per la falta de precipitacions a Europa, que no només afecta els Pirineus sinó també els Alps. I, en alguns casos, com està passant a l’estació aranesa de Baqueira-Beret, s’ha d’apostar per l’enginy perquè la neu arribi a les cotes baixes i els esquiadors puguin accedir als enllaços, sobretot als telecadires, sense gaire problemes.



La imatge de camions transportant neu en sacs ja s’ha fet habitual a les carreteres araneses. En un punt de l’estació, un helicòpter recull els sacs, prèviament plens amb neu dels vessants, i com si es tractés d’una precipitació, la neu cau en punts determinats de les pistes d’esquí.



L’operació es va portar a terme fa tres setmanes, segons ha informat la mateixa estació, que assegura que la mesura es va adoptar com a solució d’urgència davant la «inversió tèrmica» que s’estava produint aquells dies, just abans de l’inici la campanya turística corresponent a les festes de Nadal.



Un portaveu de Baqueira Beret ha expressat a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA el seu malestar per la difusió d’unes imatges que, segons ha dit, condueixen a engany i que s’han divulgat a través d’un compte d’Instagram que no té res a veure amb l’empresa que gestiona l’estació aranesa, malgrat que es titula Infobaqueira i fa pensar en que es podria tractar d’un compte oficial. «Des de ja fa dies, quan per fi van començar a caure les temperatures nocturnes, la neu s’està produint amb normalitat mitjançant canons innovadors», ha subratllat el portaveu.



L’última nevada a Baqueira Beret es va produir el dia 22 de desembre segons el portal esquiades.com i va deixar uns escassos gruixos. Actualment l’estació té una mica més de la meitat de les seves pistes obertes i 84 quilòmetres de pista esquiables. Els gruixos de neu estan entre els 10 i els 30 centímetres.



La falta de neu afecta altres estacions catalanes, però també altres països on tradicionalment han tingut bona qulitat de la neu durant aquestes dates, com Àustria, Suïssa o Alemanya.