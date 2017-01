Notícia Acord entre els veïns de la Vall Fosca i Endesa Existeix un conveni de 1927 pel qual l’electricitat surt més barata als veïns La Central d'Endesa a la Vall Fosca Autor/a: El Periòdic

La companyia Endesa i els veïns de la Vall Fosca han arribat a un acord per evitar talls de llum per impagament de rebuts pendents. L’acord contempla un període de 18 mesos perquè els veïns puguin liquidar els rebuts que van des del juliol del 2009 al desembre del 2014. Aquests pagaments són sense interessos i es poden fer de manera fraccionada segons recull Ràdio Seu.



El municipi de la Torre de Capdella és beneficiari d’un conveni que data de l’any 1927 en virtut del qual reben subministrament a un preu molt inferior al de les tarifes actuals. La companyia elèctrica i els veïns hauran de negociar el pagament dels rebuts del 2015 i el 2016, un cop obtinguin resposta de la direcció general de Tributs.



En aquest sentit, els veïns han denunciat la prepotència de la companyia, que va començar a tallar el subministrament arran d’una sentència malgrat que encara no és ferma.

Pel que fa als rebuts a partir del 2014, estan pendents d’una consulta a la Direcció General de Tributs a Madrid. L’alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, ha explicat a l’ACN que aquest mes de gener el Consistori començarà a liquidar el pendent dels equipaments municipals i enllumenat públic entre altres. L’ajuntament ha destinat al pressupost per al 2017 una partida de 80.000 euros per abonar part del consum elèctric en aquest període.



El problema va néixer perquè els veïns denuncien per erroni el càlcul de l’IVA d’aquestes factures. Els residents van considerar que la companyia l’ha d’aplicar al preu bonificat i no a la tarifa d’últim recurs.