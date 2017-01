Notícia Detingut l’autor del robatori a punta de navalla a Rialp L’arrestat és un home de 39 anys, de nacionalitat uruguaiana i veí de Sort El poble de Rialp Autor/a: El Periòdic

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous el presumpte autor d’un robatori a punta de ganivet que hi va haver dimecres en una oficina bancària de Rialp. L’arrestat és un home de 39 anys, de nacionalitat uruguaiana i veí de Sort, que va ser localitzat ahir a la localitat de Lleida. Se l’acusa d’un delicte de robatori amb intimidació.



Els fets van succeir dimecres dia 4 de desembre, a tres quarts de dues del migdia, quan un individu va accedir a la sucursal de la població pallaresa d’una entitat bancària i, després d’amenaçar amb una navalla a una clienta, una dona embarassada, va exigir al treballador que li donés diners que tenia a les mans.



Davant aquesta acció, el treballador li va donar tots els diners que en aquell moment hi havia damunt el taulell on estava treballant.



Immediatament es va muntar un dispositiu policial per tal de localitzar i detenir el presumpte autor del robatori. Simultàniament, es va obrir una investigació per tal d’identificar l’autor dels fets.



La investigació va concloure la matinada de dijous amb la localització de l’atracador, que s’havia allotjat en una pensió situada al carrer Tallada de Lleida on es van desplaçar els Mossos d’Esquadra per tal de procedir a la seva identificació i detenció.



L’home detingut passarà properament a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, segons informa RàdioSeu.