Notícia Els visitants als espais culturals governamentals baixen un 3% Les diferents estructures del país han acollit un total de 106.384 persones durant l’any passat Un grup de visitants a l’entrada de la Casa Museu d’Areny-Plandolit.

La xifra de visitants als equipaments culturals gestionats pel Govern ha disminuït un 3% durant el 2016. Segons va informar ahir l’Executiu, l’any passat un total de 106.384 persones es van desplaçar a les diferents infraestructures culturals del país, mentre que al 2015 en van ser 109.806.



Els visitants s’han repartit de la manera següent: 59.793 persones han visitat algun museu, 30.432 s’han apropat a conèixer alguna de les esglésies romàniques que s’obren al públic durant els mesos d’estiu i 16.159 han visitat la Basílica Santuari de Meritxell al llarg dels sis mesos l’any (maig – octubre), en què s’hi ofereix el servei de visites guiades.



La Basílica perd visitants/ Segons va detallar el Govern, les xifres de visitants dels equipaments culturals que gestiona l’Executiu «s’han mantingut molt estables globalment, amb l’excepció de la Basílica Santuari de Meritxell», on s’ha registrat la davallada «més significativa» de visitants, ja que les dades mostren que s’ha passat dels 18.757 visitants registrats el 2015 als 16.159 visitants el 2016.



El nombre de visitants durant l’any passat al Santuari es comptabilitza en un total de 156.222 persones. Aquest fet «confirma que és un dels indrets culturals d’Andorra que rep més afluència de gent, atreta per l’essència d’un dels monuments més singulars i significatius que té el país», va puntualitzar el Govern.



Enquesta de satisfacció / Al llarg de la primavera-estiu s’ha dut a terme una enquesta de satisfacció entre els usuaris que visitaven tots els museus i monuments del país.

En total, han estat 612 enquestes, que –segons va confirmar el Govern– han permès «aportar llum a quina és la valoració que fan les persones de la visita que acaben de fer». En els equipaments culturals del país gestionats per l’Executiu s’han comptabilitzat 424 d’aquestes enquestes.



En els resultats de dits estudis es destaca que en una escala del 0 al 10, la nota mitjana que han atorgat els visitants a aquests equipaments és d’un 8,7. A més, un 90,33% dels enquestats tornarien a visitar les infraestructures culturals.



D’altra banda, un 61% de les persones consultades qualifiquen la visita d’excel·lent, i un 32%, de bona. Quant a l’atenció rebuda, un 71% qualifica l’atenció rebuda com a excel·lent i un 24%, com a bona.