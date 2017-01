Les carreteres d’accés al país tenen noves restriccions

El Servei Català de Tràfic ha establert les noves restriccions a la circulació de camions per les carreteres de Catalunya corresponents a aquest any. Algunes de les vies afectades donen pas al Principat. D’aquesta manera, els camions que vulguin accedir a Andorra per alguna de les carreteres on s’aplica les restriccions hauran de tenir en consideració els horaris d’obertura i tancament.



Entre les carreteres amb modificacions es troba la N-145, que comunica La Seu d’Urgell amb Andorra. En concret, les restriccions a la circulació de camions es faran tots els dissabtes des de gener fins al 15 d’abril i des del 2 al 3 de desembre, de les vuit del matí a les 12 del migdia.

Tanmateix, i per a la mateixa carretera, es restringirà el pas als camions durant els diumenges i festius des de gener fins al 9 d’abril i del 3 al 31 de desembre, de les quatre de la tarda a les vuit del vespre.

Altres afectacions / A banda de la N-145, també quedaran afectades per les restriccions (durant els horaris i dies comentats anteriorment) les vies següents: la N-260, que comunica Bellver de Cerdanya i Adrall, la N-230, que contempla el trajecte del túnel de Vielha a la frontera francesa , la C-14 (Ponts-Adrall) i la C-28, que comunica Vielha i Saladrú.

Materials perillosos / La regla general és que els camions que transportin materials perillosos tindran restringit el pas en totes les carreteres tots els diumenges i dies festius de les vuit del matí a les dos del migdia.



A més, en vista que els festius siguin dimecres o dijous, les restriccions aniran des de les quatre de la tarda a les 12 de la nit. I en el cas de festius consecutius, la prohibició de circular es farà de les vuit del matí a les tres del migdia el primer dia i de les vuit del matí a les 12 de la nit el segon, estant els dies entremitjos sense restricció. En tot cas, els vespres dels festius consecutius la restricció es farà de les quatre de la tarda a les 12 de la nit.

Calendari dels camions del país / Pel que fa a la circulació interna del Principat, el Consell de Ministres ha aprovat que durant aquest any les restriccions de circulació per als vehicles de transport de mercaderies i especials es facin els dies festius (11 de setembre, 12 i 13 d’octubre, 6 i 7 de desembre), els diumenges i tot el mes d’agost.

Servei de taxi / D’altra banda, el Consell també ha aprobat el calendari de festius per al servei de Taxi Ordinari Interurbà d’Andorra. Així, durant els dies laborables, de les set del matí a les nou del vespres, s’aplicarà la tarifa 1, mentre que la tarifa 2 s’aplicarà els dies laborables de les nou del vespre a les set del matí. Els dissabtes, diumenges i dies festius la tarifa 2 es posarà de les 0.00 hores a les 24 hores. Els dies festius en què s’aplicarà la tarifa 2 són: 1 i 6 de gener, 27 de febrer, 14 de març, 14 i 17 d’abril, 1 de maig, 5 de juny, 15 d’agost, 8 de setembre, 1 de novembre i 8, 25 i 26 de desembre.