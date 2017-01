Els turistes volen neu i comerç

Les dades d’ocupació del mes de desembre, facilitades per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), confirmen la recuperació del turisme després de confirmar el millor últim mes de l’any des de l’any 2011. D’aquesta manera, les dades reafirmen una tendència positiva que s’ha anat confirmat al llarg de l’any i que situen el 2016 com el millor any des de l’esclat de la crisis econòmica. Així doncs, les dades d’ocupació anuals (que enguany freguen el 55%) s’incrementen en més d’un 6,5% respecte el 2015 i un 13% si es compara amb les dades que es van recollir l’any 2011. Per altra banda, les vendes dels establiments també presenten resultats molt positius, ja que el 85% d’aquests han millorat la seva facturació aquest any (per tan sols un 6% que ha vist minvada la seva xifra de negoci), mentre que més de la meitat han obtingut un augment d’entre el 3 i el 10% en el preu mitjà de venda.

Oci i neu / Els principals atractius del Principat per als turistes que arriben a l’hivern, segons va recollir EL PERIÒDIC, segueixen sent l’oferta de comerç i els esports de neu. Malgrat la diferència de preu cada vegada és més petita, segons afirmen gran part dels enquestats, les enormes possibilitats pel que fa al comerç i la proximitat de les botigues fan que l’anar de compres continuï sent una de les activitats més valorades pels visitants. «El que més ens agrada és poder compatibilitzar l’oci esportiu amb les compres de forma tant fàcil», manifesta un pare de família que porta més de 20 anys visitant el país.



Un dels canvis en el que coincideixen més visitants i que valoren molt positivament és la peatonalització de Vivand, un fet que «contribueix a que l’experiència de compra sigui molt més positiva», afirma una parella de turistes de Barcelona. A més, la millora de les carreteres també és un dels canvis més apreciats per bona part dels visitants, la majoria dels quals accedeixen en vehicle privat al país.



Perfums i alcohol / Tot i que la majoria dels enquestats afirmen que ja no surt a compte pujar només un dia a comprar al país, com passava anys enrere, la majoria segueixen tenint determinats productes estrella que s’emporten cada any, amb els perfums i l’alcohol al capdavant. El tabac, tot i que cada vegada menys, segueix sent un producte que els turistes compren força (no tant pel preu, sinó per qüestions de salut), així com també les cremes i la roba i els complements esportius.

Oficina de turisme / L’ambient nadalenc i les activitats que es realitzen durant les vacances d’hivern (especialment les del Poblet de Nadal d’enguany i el pessebre de Canillo) són algunes de les reclames que s’allunyen de les demandes habituals aquest any, segons explica Meritxell Riba, d’Andorra Turisme. A més, una de les activitats més practicades «ha estat el senderisme», explica Riba, «motivat pel bon temps que està fent» gràcies a la situació anticiclònica dels últims dies.

Trànsit / Les cues de vehicles i les aglomeracions de gent són alguns dels factors que molesten més els visitants que arriben a Andorra. «L’enorme quantitat de gent t’acaba posant dels nervis, però és un fet inevitables en un país tant petit», manifesta un turista. A més, la dificultat d’estacionament durant els dies amb més afluència també és un dels aspectes que més preocupen als visitants.