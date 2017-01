El Govern nega haver donat suport a la sobirania de Gibraltar

Després de la polèmica que va despertar la notícia sobre el recolzament del Govern a la demanda de sobirania per part de Gibraltar, ahir dijous el Consell General va emetre un comunicat dins del primer butlletí de l’any en el que s’aclareix que en cap cas es va donar suport a aquest fet.

Així doncs, el comunicat afirma que la participació en el consens del comunicat especial sobre l’assumpte relacionat amb la demanda de sobirania del territori situat al sud d’Espanya (emmarcat en l’Assemblea General de les Nacions Unides) no transgredeix més enllà del que explica el propi document. També es recalca, d’altra banda, que la conformitat amb el document es produeix de forma tàcita, sense que hi hagi cap acte de signatura, sinó que s’aproven per consens entre els Coordinadors Nacionals.



A més, al butlletí emès es deixa clar que la participació en el consens del comunicat especial (anomenat La qüestió de Gibraltar) no ha tingut cap repercussió en les relacions bilaterals amb cap dels dos països implicats.