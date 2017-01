Andorra la Vella i Escaldes donen una benvinguda multitudinària

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van protagonitzar ahir una de les cavalcades més multitudinàries del Principat. Un any més, les dues parròquies van decidir donar la benvinguda als Reis d’Orient de forma conjunta i van omplir els carrers del centre d’Andorra amb llums, colors i sobretot –que no en faltin mai– caramels, doncs s’en van tirar prop de 15.000 quilos.

La cavalcada es va iniciar amb puntualitat, a les sis de la tarda centenars de ciutadans ja estaven preparats per obrir les bosses de bat a bat i contemplar les majestuoses carrosses alhora que tones de dolços anaven caient de les mans dels patges i els personatges de Nadal. Els més petits van poder gaudir de l’esdeveniment amb alguns dels seus amics preferits, i és que Ses Majestats es van passejar per les vies del Principat muntats sobre carrosses ambientades en dibuixos animats i pel·lícules dels infants. Així, diversos protagonistes de Els 101 dàlmates, Aladdín, Alícia al país de les meravelles o Bob Esponja van donar el toc de gresca i goig que cap any pot faltar.

Els preparatius / Per donar una benvinguda apropiada als reis, Andorra la Vella i Escaldes van començar amb els preparatius ben d’hora. I és que a dos quarts de deu del matí ja estava tota l’avinguda Meritxell tancada per començar a col·locar les baranes que separen la ciutadania de Ses Majestats.

Un fet totalment necessari –doncs en aquests esdeveniments el que prima és la seguretat– però que va causar algun que altre malestar entre els conductor despistats. I és que més d’un va voler desplaçar-se per l’avinguda sense tenir present que aquesta estava tancada per preparar l’arribada de les autoritats.

Amb tot, l’important és que els Reis Mags van arribar. I que cadascun dels menuts del Principat han pogut obrir aquest matí els regals que amb tant d’entusiasme han estat esperant.



Del vehicle clàssic a la carrossa en 75 anys / L’Arxiu Nacional d’Andorra va publicar ahir diverses imatges d’una cavalcada dels anys 1940-1945. En les fotografies es pot veure com un dels tres Reis Mags, segurament Melcior (per la barba canosa), baixa d’un vehicle patrocinat per la beguda alcohòlica Ricard.



Si es comparen les imatges antigues amb les d’ara es veu que moltes coses han canviat; però que n’hi ha una que mai variarà: la cara d’il·lusió i felicitat dels menuts al veure un dels seus reis més estimats.



Potser les carrosses d’ara són més grans i lluminoses, els reis han incorporat nous acompanyats i els sacs de regals són més impactants, però el concepte segueix sent el mateix: donar la benvinguda a Ses Majestats i procurar que s’emportin una bona impressió del territori que visiten, en aquest cas el Principat, doncs els regals que deixin els reis durant la nit dependran de com de bé els haguem tractat.