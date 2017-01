El MoraBanc acaba el 2016 per sobre de cinc equips

El MoraBanc Andorra va ser millor que cinc equips de l’ACB al 2016. L’equip que dirigeix Joan Peñarroya va viure durant els dotze mesos de l’any natural ja passat el tram final de la seva segona temporada a la Lliga Endesa i l’inici de la tercera per acabar amb 13 victòries i 22 derrotes, un bagatge que supera el de Joventut (12-24), Estudiantes (10-25), Obradoiro (9-26), Manresa (6-29) i Guipúscoa (6-15), tot i que aquest últim va renunciar a la màxima categoria a l’estiu per falta de pressupost.



Els números delaten la consolidació de l’equip de Peñarroya en el tercer any del retorn a l’elit del bàsquet espanyol. Els andorrans van aconseguir amb aquests números un percentatge de triomf del 37,2%, a més d’un average de 2.722 punts a favor –mitja de 82,6 punts anotats per partit– i 2.795 en contra –85,4 d’encaixats. Part de culpa d’aquest bagatge es deu a la fluixa segona volta després d’uns tres primers mesos de la Lliga 2016-2017 il·lusionants, amb una ratxa similar a l’actual –7 triomfs i 6 derrotes– que els va permetre entrar al gener en la sisena plaça. A partir de llavors tot es va anar torçant, d’entrada amb la derrota a la pròrroga a la pista de l’Obradoiro i continuant una altra a Baskònia que els va excloure de la Copa en l’última jornada de la primera volta.



Les opcions de play-off van anar diluint-se a partir de la jornada 25, quan estava a un triomf del vuitè i ja sis per sobre de la zona de descens. Amb la salvació ja materialitzada de manera virtual, van arribar tres davallades claus davant Fuenlabrada, GBC i Múrcia que van deixar el MoraBanc en terra de ningú, sense aspiracions. La motivació va caure en picat fins el punt d’acumular 9 derrotes en els últims deu partits.



Així doncs, el MoraBanc va acabar la fase regular amb un balanç pobre des del gener de 5-16, el segon pitjor juntament amb l’Obradoiro i només per davant del Manresa (4-16). Estu i GBC, que acabarien ocupant les dues places de descens (tot i que només el segon va perdre la categoria, deixant la Lliga Endesa 2016-2017 en 17 equips), van obtenir una victòria més (6-15). La permanència, però, era l’objectiu i els deures es van assolir amb escreix tot i que passar a lluitar per anar a la Copa i els play-off va ennuvolar la realitat fins el punt de que no aconseguir cap d’aquestes fites hagi deixat en l’afició una petit regust amarg.



El Reial Madrid, pròxim rival, millor equip de l’any passat

El Madrid, campió de lliga, Copa del Rei i Intercontinental la campanya passada, ha estat el millor equip del 2016 a la -diuen- millor lliga d’Europa. Només va perdre cinc partits i en va guanyar 29, comptant només la fase regular; 2 triomfs menys va aconseguir el Barça (27-7), 3 menys el València (26-9), 6 menys l’Unicaja, 7 menys el Baskònia, Tenerife i Gran Canària, i 11 menys un UCAM Múrcia que tancaria el top-8 del 2016.

D’aquests equips, només l’últim està exclòs de les possibilitats de lluitar per entrar a la Copa del Rei, en detriment del MoraBanc.

És precisament el Reial Madrid l’equip contra el qual els de Peñarroya afrontaran diumenge l’últim partit d’aquesta primera volta. Serà a les 18.30 hores a un BarclayCard Center on els de Pablo Laso acumulen 18 victòries seguides en la fase regular de la Lliga Endesa. No cau davant el seu públic des del 27 de desembre del 2015, quan va caure contra el Barça 84-91.

Des de l’octubre les coses han anat molt millor. Amb 8 triomfs i 6 derrotes, els andorrans són vuitens amb un triomf més que el Bilbao, l’únic que pot evitar que, per fi, després de tres temporades a l’elit del bàsquet espanyol, pugui classificar-se per a la Copa. S’escapi o no aquesta opció, l’equip de Peñarroya està tornant a generar il·lusió, com fa tot just un any. El 2016 ha estat l’any de canvi de mentalitat. Ho diuen els números: quatre clubs estan per sota a nivell esportiu. El club que presideix Gorka Aixàs va en dinàmica ascendent i ja no es veuen com rivals directes el Manresa, l’Estudiantes, el Joventut o l’Obradoiro. Ja es mira de tu a tu als Múrcia, Saragossa, Fuenlabrada o fins i tot Bilbao.