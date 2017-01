Notícia Soldeu-El Tarter conserva l’únic cos de seguretat dels Pirineus L’equip va ser creat fa deu anys a proposta del Govern per a totes les estacions del país Cartell d’encreuament de pistes a Soldeu que recomana reduir la velocitat als esquiadors per garantir-ne la seguretat. Autor/a: Alex Lara

El sector Soldeu-El Tarter és l’únic domini esquiable de tots els Pirineus que a dia d’avui conserva un cos de protecció propi en què els seus membres compleixen amb unes obligacions de seguretat i d’acollida que cap altra estació ofereix. La creació de l’equip respon a la iniciativa del Govern de fa 10 anys que totes les estacions comptessin amb un cos d’aquestes característiques per garantir certs nivell de seguretat i de precaució en una zona (les pistes) on és molt fàcil que ocorrin problemes disciplinaris per la perillositat de l’esport i per les aglomeracions de gent, especialment durant les vacances de Nadal.



Malgrat que la proposta del Govern va atraure, en un principi, la majoria de les estacions del Principat, la iniciativa es va anar deixant enrere i els cossos de seguretat van anar morint al llarg dels anys, fins al punt que només sobreviu el de Soldeu. Fa una dècada, les estacions van destinar tres o quatre persones a ser formades adequadament –amb la Policia– per complir les funcions de seguretat amb la millor professionalitat possible, aprenent a dissuadir conflictes violents, controlar situacions que podrien desembocar en problemes majors o garantir un bon ús de les instal·lacions. Els motius que van portar a la desaparició dels altres cossos són, segons el director de Qualitat i Medi Ambient de Grandvalira-Ensisa, Ton Naudi, «la despesa que suposava el manteniment d’un cos que, realment, suposa una important inversió de diners».



Funcions actuals / Avui en dia, el cos de seguretat de Soldeu-El Tarter estació està format per un total de 14 persones, set amb funcions de seguretat i set amb funcions d’acollida (ja que el cos es va fusionar amb l’equip destinat a l’acollida dels clients fa cinc anys). És a dir, no només no ha desaparegut, sinó que els tres membres que el van inaugurar fa una dècada s’han ampliat fins als set que el formen a dia d’avui, un fet que demostra «la importància que se li dóna a la conservació d’aquest equip per garantir la qualitat i el servei que s’ofereix a l’estació», ha explicat Naudi .



Entre les seves funcions hi ha la retirada de forfets en cas que ho considerin, controlar els mals comportaments dels clients, solucionar els possibles conflictes que es puguin ocasionar als restaurants de l’estació o aconsellar els clients i ajudar-los en cas que ho necessitin. «No es tracta només d’alliçonar els malfactors, sinó que també tenen una funció de suport i ajuda als clients que garanteixi una bona experiència d’esquí», manifesta Naudi, com per exemple «trobar objectes perduts, recuperar pals i esquís que han anat a parar al bosc o cercar un infant que hagi perdut els seus pares».



La seva importància, a més, va quedar demostrada en la gestió de la baralla que va ocórrer a finals d’any a pistes en què un home va rebre un trau de grans dimensions al cap per un cop de taula de surf. Tot i això, en tractar-se d’un cos de seguretat privada, aquests sempre han de procedir a retenir els infractors i avisar els cossos policials en cas que el problema acabi sobrepassant les seves competències d’actuació.