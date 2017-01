Notícia Màxim històric per al Bitcoin La moneda virtual va arribar a cotitzar dijous gairebé 1.100 euros per cada unitat, una xifra rècord Monedes que representen el Bitcoin, la criptodivisa que ha revolucionat el mercat internacional. Autor/a: Antana

La criptomoneda més important avui en dia, el Bitcoin, va arribar dijous, dia 5, al seu valor màxim a nivell històric: cada moneda va arribar a valdre gairebé 1.100 euros (arribant a superar la cotització de l’or), unes xifres astronòmiques en relació al seu curt temps de vida (fa només cinc anys de la seva paritat un a un amb el dòlar americà). En total, durant l’any 2016 el Bitcoin va experimentar un creixement del 110%, fins al punt que fa un any i mig el seu valor tan sols arribava als 200 euros per cada moneda.



Aquesta important sacsejada en un període tan curt de temps respon a diversos factors a nivell internacional, els més importants dels quals són la creixent incertesa a nivell polític, la continuada devaluació de les monedes més importants del món i els problemes que ha estat experimentant el mercat internacional en els darrers anys.



A més, altres factors com la victòria de Donald Trump (que ha vestit de por el panorama econòmic nacional) o les darreres restriccions en l’ús del diner físic en països com Espanya o, en major mesura, l’Índia, han fet que ciutadania i empreses hagin perdut la por a l’hora de comprar bitcoins i guardar els seus estalvis o les seves reserves en aquesta moneda (acció que fins ara es feia a través de l’or).



Eliminació de les comissions / Una de les principals avantatges que té la criptomoneda és l’eliminació de les comissions, especialment importants a l’hora de fer transaccions internacionals. Avui en dia, envia una certa quantitat de diners ja sigui a Londres o a Hong Kong comporta una despesa de comissions que repercuteix negativament en els seus usuaris.



Amb el Bitcoin, s’eliminen totes aquestes dificultats i les transaccions internacional adquireixen un esperit totalment diferent: els diners poden circular sense traves entre diferents països i a qualsevol hora del dia.



Per tant, ens trobem davant d’una moneda que cotitza les 24 hores durant els set dies de la setmana, oferint unes qualitats d’immediatesa que cap altre moneda del món és capaç d’acomplir.



A banda dels moviments i les notícies del panorama internacional, un dels factors més importants que ha provocat aquest creixement brutal és el suport que ha rebut de grans organismes internacionals, com l’Europarlament, l’adopció de la moneda per part de les principals entitats financeres del món o la implicació en el seu desenvolupament i acceptació per part de grans empreses tecnològiques, com ara Microsoft, Dell, Amazon o IBM, entre d’altres.