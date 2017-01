Notícia Què són els bitcoins i per a què serveixen? La criptomoneda està canviant radicalment la configuració de les transaccions arreu del món Caixer de bitcoins. Autor/a: Stephen Corr

Una moneda virtual, sense comissions, sense control per part de cap banc central ni de cap grup de poder, amb la qual es pot pagar anònimament i que no existeix en format material. Això és una breu descripció de què és el Bitcoin, una moneda virtual que va aparèixer l’any 2009 i que, vuit anys després, s’ha convertit en una de les principals amenaces de les divises internacionals i dels sistema de transaccions tradicional que impera a dia d’avui.



Les transaccions que es realitzen amb la moneda no necessiten intermediaris i les facilitats per enviar i rebre diners (així com per fer pagaments internacionals) ha disparat en bona part el seu èxit.



Producció / L’especulació amb el Bitcoin és impossible ja que l’única manera d’obtenir-ne és pagant el seu preu de mercat o generant-ne de nous. Tot i que pugui semblar molt senzill, la seva generació cada vegada és més complicada. La diferència entre produir un Bitcoin l’any 2009 i ara és abismal, ja que consta d’un codi d’encriptació que cada vegada és més complex i necessita de més potència de servidors per ser generat.



De fet, els principals productors d’aquesta moneda han passat a ser les empreses internacionals amb més poder tecnològic i econòmic (Amazon, Facebook, Google, etc.), juntament amb l’Estat xinès.



Negoci per a empreses / A dia d’avui es necessita un elevat nivell de potència a nivell informàtic i molts ordinadors treballant (per explicar-ho de forma senzilla) per a que la generació de bitcoins sigui rendible. Alguns experts calculen que per crear un miner (generador de la moneda) es requereix una inversió de 3.000 euros que, restant les despeses d’electricitat, proporcionaria un benefici de 90 euros mensuals, una operació que triga en amortitzar-se gairebé cinc anys i que ja no surt a compte als particulars que s’hi dedicaven.



El futur que albiren els professionals d’aquest àmbit és un creixement cada vegada major del preu de la moneda, fins al punt que alguns no dubten en afirmar que s’arribarà a l’equitat un euro-un milió de bitcoins d’aquí a no gaire. Així doncs, es presenta un panorama incert en què, tot i que les operacions a nivell local i nacional no sembla que hagin de veure’s afectades a curt termini, es pot arribar a produir un canvi històric en la concepció de les transaccions arreu del món, on la pèrdua de por de ciutadans i empreses per utilitzar la moneda pot arribar a produir un gir sense precedents d’aquí a menys temps del que ens pensem.