El MoraBanc no té res a perdre a Madrid

La lògica i les estadístiques diuen que el BC MoraBanc Andorra ho tindrà magre demà a la pista del Reial Madrid (18.30 hores). Els de Joan Peñarroya s’han mostrat massa febles a domicili al llarg de la primera volta i tan sols han guanyat un partit de vuit. Per contra, els de Pablo Laso estan intractables al BarclayCard Center, on no perden des del desembre del 2015.



El local més temible contra un dels visitants més apetitosos. Tornar amb una derrota al Principat seria el més normal, per això no hi ha res a perdre. No hi ha la pressió de visitar Fuenlabrada o Estudiantes. Els tricolors han demostrat a casa que és un equip de talent, difícil d’aturar quan carbura, i amb aquesta premissa es presentarà demà a la capital d’Espanya. Un dels fitxatges d’aquest estiu, el georgià Beqa Burjanadze, així ho va valorar: «L’entrenador ens ha dit que és una bona ocasió per donar un pas endavant lluny del Poliesportiu». El millor escenari possible per treure’s de sobre la càrrega que suposa ser un dels pitjors visitants de l’elit del bàsquet espanyol.



Un altre al·licient hi ha sobre la taula: si el MoraBanc guanya i el Bilbao perd (avui) contra el Gran Canària a Miribilla, segellarà la vuitena posició a falta d’una jornada per a l’acabament de la primera volta i es guanyarà el bitllet per a la Copa del Rei. Navarro i companyia tenen a tir escriure una de les fites més importants de la història del club.

Aparador per guanyar prestigi / Tant Burjanadze com l’estatunidenc David Walker, dos dels rookies de la Lliga Endesa que millor sensació estan generant, van assegurar que seguiran atents el partit a Bilbao, però que en tot cas «depenem de nosaltres» per anar a Vitòria de 16 al 19 del febrer vinent i no neguen que un partit com aquest sempre és especial per a un jugador, un aparador ideal per guanyar prestigi: «Tots els partits ho són, però jugar contra un top com el Madrid encara més», van coincidir a dir. Amb tot, van deixar clar que al MoraBanc li caldrà sortir «amb energia i concentració», «a donar-ho tot» d’inici a fi, sense descon·nexions, per poder optar a assaltar el fortí del líder.

Diversos cara a cara de luxe / Si mostren aquesta actitud, serà un partit al qual saltaran espurnes perquè s’enfronten dos dels equips que fan més punts per partit: 88,6 el Madrid i 83,4 el MoraBanc. I es presenten duels individuals apassionants com poden ser el de Shermadini –màxim rebotador total i en defensa de la competició– amb Randolph –màxim taponador– i Reyes –el millor en captures ofensives– sota la cistella, el de Nocioni i Walker des de la línia de tres –el tercer millor en percentatge contra el quart– o el de Llull –sempre decisiu– contra Albicy –el millor assistent– en la direcció.

Deu jugadors del primer equip / Com és sabut, a Nacho Martín no se l’espera fins a mitjans de febrer per una lesió al turmell. Cinc setmanes de baixa, un motiu de sobre perquè Francesc Solana busqui al mercat un jugador de pintura que pugui reemplaçar-lo. Mentrestant, la plantilla del primer equip es redueix a deu jugadors. Peñarroya haurà d’improvisar amb Antetokounmpo de 4, que és el que ha estat fent fins ara, jugador que en les darreres jornades ha tingut una petita davallada en els seus números particulars.