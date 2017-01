Torna la competició en futbol, futsal, hoquei sobre patins, rugbi i vòlei

Arriba el 2017 i aquest cap de setmana, el primer de l'any nou, es reprenen les competicions esportives. Futbol, hoquei sobre patins, futbol sala, rugbi i vòlei tornen a ser el focus dels dissabtes i els diumenges.L'equip que dirigeix Emili Vicente, que és colíder després d’empatar el dimecres passat en el partit ajornat contra el Llagostera B, defensa la posició privilegiada al camp del Ripollet (demà, 12.00h.), un equip immers en la zona de descens que, tot i empatar els tres darrers partits a casa, tan sols ha perdut un de vuit davant els seus. Els tricolors, de la seva banda, fa tres jornades que no sumen els tres punts a domicili. A banda dels lesionats Cisteró i Roch, l’entrenador tricolor manté els dubtes de Ferran Pol i Moñino i recupera Emili després de complir cicle de targetes.L’Andorra HC viatja a la pista del Jonquerenc en el seu retorn a la competició a la Primera Divisió Catalana. L’equip que dirigeix Roger Corral visita avui (19.30h.) una pista complicada, on el seu rival encara no ha perdut en els set partits de lliga que ha disputat (quatre triomfs i tres empats). Els andorrans, que fa quatre jornades que no perden i les mateixes que no guanya a domicili, són vuitens a la taula amb quatre punts menys que el seu rival i buscarà donar un pas endavant en la classificació per reenganxar-se a la part alta o, en cas contrari, es despenjaran.

El VPC Andorra, que està a cinc punts del cinquè i a deu del líder, no pot fallar si vol deixar enrere la part baixa i aspirar a fites més ambicioses. L’equip de Xepi Garcia i Kirikaixvili visiten l’Stade St Orennais, l’antepenúltim al grup 1 de la Promoció d’Honor que amb tot ha retrobat els bons resultats a casa, on suma dos triomfs seguits. Set punts separen tots dos equips. És una gran oportunitat per allunyar-se de la zona perillosa. Les dades dels tricolors lluny de l’Estadi Nacional, però no són gaire encotatjadores, ja que han perdut els quatre partits que han jugat.

El CE Sant Julià visita un Molins amb dubtes

El CE Sant Julià vol trencar la mala ratxa a domicili amb el començament de l’any nou. L’equip que dirigeix Jorge Dias, que encara no ha estat capaç de guanyar lluny del seu pavelló –i ha sumat un punt de divuit possibles–, visita la pista d’un rival directe de la zona baixa com és el Molins (avui, 17.00 h.), que suma els mateixos punts que els lauredians (13) i que en el darrer partit de l’any passat va guanyar per acabar amb una ratxa de quatre derrotes consecutives. Qui s’endugui els tres punts passarà a instal·larse en la zona tranquil·la de la classificació.

Duel assequible del CV Encamp a Granollers

El CV Encamp reprèn la competició a la Primera Catalana sènior amb la visita a la pista del Granollers, demà a les 12.45 hores). L’equip que dirigeix Adrián Garrido, segon classificat amb una derrota en nou partits i a tres punts del líder Arenys, juga davant l’antepenúltim de la taula que acumula tres triomfs i sis derrotes. De la seva banda, el CV Valls inicia el 2016 a Segona Catalana també demà a les 10.45 hores a la pista del Gavà B, un equip de mitja taula. Les andorranes, que són penúltimes a la taula, necessiten el triomf per apropar-se a un dels seus perseguidors.