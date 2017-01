Notícia 10 noves contractacions de persones amb discapacitat gràcies a l’impuls de la inclusió laboral El Servei d’Ocupació facilita l’accés a la recerca de feina per igualar les condicions del col·lectiu Un grup de ciutadans s’inscriu al Servei d’Ocupació. Autor/a: Tony Lara

el Govern continua treballant per garantir la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat. L’any passat, i partint d’aquesta estratègia d’integració, es van començar a aplicar –sobretot a partir de l’estiu– facilitats perquè les persones amb alguna discapacitat s’adrecessin directament al Servei d’Ocupació per trobar feina, sense haver de passar pel Departament d’Afers Socials del Govern o el Servei d’Agentas de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.



Segons ha informat l’ANA, gràcies a aquest treball s’han produït «almenys deu contractacions» de persones amb alguna discapacitat a través del Servei d’Ocupació. A més, a hores d’ara hi ha 60 persones inscrites d’aquest col·lectiu buscant feina «que requereixen algun grau d’adaptació al lloc de treball», així ho ha assenyalat el Govern.



Amb tot, l’Executiu pretén, en línies generals, donar una atenció més especialitzada als demandants de feina.



Empreses participants / En l’actualitat, al Servei d’Ocupació hi ha tres ofertes de treball registrades d’empreses del país que només volen contractar persones amb alguna discapacitat.



Tot i això, hi ha «una gran diversitat d’empreses que no descarten contractar persones d’aquest col·lectiu que s’adaptin al perfil professional que estan cercant», tot i que a hores d’ara no tenen ofertes específiques per a ells, segons ha puntualitzat el Govern.



Funcionament del servei / La manera de funcionar del Servei d’Ocupació amb aquest col·lectiu és la següent. Quan una persona amb alguna discapacitat s’adreça al departament d’Ocupació per cercar o millorar el seu actual lloc de treball, un tècnic d’orientació identifica si necessita suport o no per a la incorporació del mercat laboral. Si en necessita, es proporciona el servei d’un tècnic d’orientació especialitzat que intervé en la intermediació amb les ofertes i possibilita l’adaptació al lloc de treball.



Paral·lelament, és un servei que es pot complementar amb la figura del preparador laboral que «acompanya, capacita i forma la persona en les tasques a realitzar al lloc de treball» al que accedirà, «per afavorir la seva millor adaptació a l’empresa». És un seguiment que pot ser puntual o permanent, depèn del que es consideri necessari, segons ha detallat el Govern.



Formacions / A banda dels programes específics per a persones amb discapacitat, el Servei d’Ocupació ofereix diferents formacions de cara als ciutadans que estan en recerca de feina.



Segons detalla el departament, aquests programes formatius teòrics tenen per finalitat «millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció mitjançant el perfeccionament de les seves competències professionals».



Els cursos s’estructuren en dos vessants: les competències transversals, necessàries per a la majoria dels llocs de treball i, fins i tot, per a la formació personal, i les competències professionalitzadores, que són les que han de capacitar l’usuari per dur a terme les tasques específiques del lloc de treball.