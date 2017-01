Desterrat per la prosa

Les Valls d’Andorra fa ara 100 anys que va sortir al carrer. Precisament, aquest mes de gener es compleix el centenari del primer número de dit periòdic, que duia com a subtítol: «Defensor dels interessos del país en general i els de cada un dels pobles en particular».



Segons detalla l’Arxiu Nacional d’Andorra, el periòdic es publicava de forma mensual i estava dirigit per Josep Alemany Borràs, escriptor, periodista i comerciant establert al Principat. El primer número, distribuït entre els andorrans de Barcelona i també a les Valls, contenia una presentació, articles de fons, notícies dels pobles d’Andorra i una secció de poesia.

Una tirada amb entrebancs

El mes següent a la sortida del primer número del periòdic, es va prohibir la publicació i propagació d’aquest per no tenir ni autorització ni haver passat la censura. Tot i això, a partir del febrer del 1919 es van seguir editant els números següents.



El mes de juny del 1920 el Tribunal de Corts va dictar sentència contra Alemany per haver publicat al periòdic Les Valls d’Andorra articles de caràcter injuriós vers l’autoritat andorrana.

El Tribunal va deixar clares les raons per les quals condemnava l’editor: com a responsable directe de l’editorial del periòdic. I com a sentència, el va desterrar de les Valls durant tres anys, li va imposar una multa de mil pessetes i li va fer pagar les despeses del procés.



Alemany va començar publicant poemes al diari La Ignorància de Palma. Va dirigir la revista La Il·lustració Llevantina. Va guanyar un primer premi amb El jovent català als Jocs Florals d’Olot i va participar diverses vegades als de Barcelona.