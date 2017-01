Més de 1.100 valoracions pel servei compartit de bicicleta elèctrica

Més de 1.100 persones ja han respost l’enquesta que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha posat en marxa per saber quina és l’opinió i coneixement que tenen els ciutadans del país sobre la bicicleta elèctrica. En concret, amb dita enquesta el ministeri vol obtenir informació suficient per poder estudiar la possibilitat d’instaurar un servei de bicicleta elèctrica compartida a Andorra.



Un altre dels objectius principals de l’estudi és conèixer quins són «els hàbits de transport dels residents, incidint en l’ús i la percepció respecte a la bicicleta com a mitjà de transport», segons detalla el mateix ministeri en la pàgina de presentació de l’enquesta. El termini per finalitzar l’enquesta finalitza demà.



D’aquesta manera, es vol conèixer les necessitats de mobilitat de la població i mesurar la potencialitat d’ús de la bicicleta elèctrica. L’estudi també permetrà determinar els obstacles i aspectes a millorar per a la implementació de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible al país.

L’enquesta dura aproximadament uns 10 minuts i la participació és anònima i voluntària. Les preguntes es poden contestar a través de l’enllaç en línia www.socialinnovacio.com/enquestes.

Preguntes / Abans d’iniciar les preguntes pròpies sobre el servei compartit, en l’enquesta es demanen dades personals per fer un petit estudi del perfil sociològic i demogràfic de cada enquestat. Perquè tot i tractar-se de respostes anònimes, les condicions socials del contestant poden completar els resultats finals i ajudar a entendre com veu cada resident la iniciativa i perquè la veu així. Entre aquestes preguntes, es fa esment als estudis, el tipus de treball o les persones que viuen en una mateixa llar.



Un cop establert el perfil de l’enquestat, es realitzen preguntes més temàtiques com quins són els transports que més s’empren i perquè, així com què es té en consideració a l’hora de decantar-se per utilitzar un o altre vehicle.



En l’enquesta també es pregunta si el ciutadà estaria disposat a pagar 30 euros de quota anual i 0,80 euros per un trajecte d’uns 10 minuts amb el servei compartit de bicicleta elèctrica. A més, també es demana si el ciutadà estaria interessat en contractar un servei similar per a moto o cotxe.

Finalment, durant l’enquesta es pregunten quins són els trajectes més freqüents que sol fer el resident i com els sol fer. També pregunta quins serien els trajectes que més faria si emprès el sistema de compartir bicicletes elèctriques. Amb tot, es pretén obtenir la informació necessària per adequar el possible servei a les condicions i especificitats dels ciutadans del Principat.



Altres enquestes / L’enquesta en línia es complementa amb una altra enquesta telefònica que va iniciar el Govern el passat mes de desembre. Dita enquesta es va fer a unes 700 persones majors de 18 anys de forma aleatòria.



Aquestes dues accions s’emmarquen dins l’estratègia global d’implantació de la mobilitat sostenible i compartida amb bicicleta elèctrica, iniciada amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre Govern, els comuns i l’ACA el passat 21 de setembre i que es vol posar en funcionament durant aquest any.