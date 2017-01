Notícia Territori remodelarà l’estació d’autobusos de la Seu El Govern reformarà la marquesina, el paviment i les instal·lacions Estació d’autobusos de la Seu d’Urgell. Autor/a: RÀDIOSEU

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció dels projectes constructius per a la millora de vuit estacions i diverses parades d’autobús a tot Catalunya. Entre aquestes hi ha la de la Seu d’Urgell, que es remodelarà de manera integral. Entre els vuit municipis implicats es farà una inversió de 2,5 milions d’euros.



Les obres previstes per a l’estació de la Seu inclouen la renovació de la marquesina, el reforç del paviment, l’adequació de les instal·lacions interiors de l’estació i la revisió i rehabilitació dels sistemes de drenatge de la infraestructura. Altres dues estacions són les de Sabadell (Vallès Occidental) i Tortosa (Baix Ebre), on es preveu l’arranjament del paviment i dels sistemes de drenatge de la plataforma de l’estació.



Condicionament / El Departament de Territori també preveu el condicionament de la urbanització de dues instal·lacions. Concretament, a Llançà (Alt Empordà) s’arranjarà l’entorn de l’estació del tren per permetre l’accés i la parada de les línies de transport interurbà. I a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) s’arranjaran diverses parades de bus situades a banda i banda de la carretera N-340, a l’entorn de l’intercanviador de Quatre Camins.



També es duran a terme treballs en quatre estacions més. A Olot (Garrotxa), es realitzaran diverses actuacions per a la millora de les instal·lacions. A Torroella de Montgrí (Baix Empordà) s’instal·larà, a petició de l’ajuntament, una marquesina refugi addicional. A Amposta (Montsià) es faran canvis als sistemes de comunicació de l’estació, i a Blanes (Selva) es milloraran els tancaments i el mobiliari.



La licitació de les obres corresponents a cadascun dels projectes es podrà impulsar separadament i de manera progressiva. Amb la iniciativa es pretén millorar les estacions esmentades i adequar-les als serveis actuals.