Conèixer les valoracions i percepcions que tenen els ciutadans del Principat a través d’una enquesta en línia, aquest és el propòsit del formulari Com viuen els andorrans?. Es tracta d’una iniciativa anònima–doncs en cap lloc s’especifica qui ha impulsat l’enquesta o amb quina finalitat– que està circulant per diversos espais de la xarxa.



La proposta no està gens malament. I és que cal aprofitar les noves tecnologies i la facilitat de contacte que aquestes ens proporcionen. I una bona manera –per què no– és impulsar enquestes socials per conèixer què pensa la ciutadania. Tot i això, no se sap quina repercussió tindrà dita enquesta o si les respostes serviran per algun fi, esperem que sí.



El formulari de resposta és força curt, doncs es composa de 12 preguntes. Les primeres són de caire social, per conèixer l’edat, el sexe i la situació sentimental i laboral de l’enquestat. Després es fan diverses preguntes sobre com es valora un mateix el sistema sanitari del país, el sistema administratiu, els mitjans i vies de transport, els serveis culturals o la seguretat.



Finalment, en l’enquesta es pregunta sobre les festivitats que se celebren al país i quines d’aquestes festeja l’enquestat. Entre les diades es troba: Meritxell, l’Aplec de Canòlich, el Carnaval d’Encamp, l’Esbart, Sant Antoni, la Matança del porc, el Roser d’Ordino o el Contrapàs. Festivitats força arrelades que els ciutadans més longeus del país segurament no es volen perdre mai. Malgrat les noves generacions també hi tenen cabuda.

Amb tot, es tracta d’una enquesta que –tot i no saber-ne l’origen– s’hauria de tenir present per escoltar la ciutadania i saber què pensa la gent del Principat.