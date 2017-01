La neu arriba amb l’inici de l’any per impulsar la temporada

Les pistes d’esquí del Principat van obrir les seves portes a inicis del passat mes de desembre i des de llavors han anat acollint tots els turistes i ciutadans que han volgut estrenar la temporada d’esquí malgrat la manca de neu. Tot i això, sembla que la meteorologia canviarà i que a partir de demà començaran a caure els primers flocs de l’any.



Segons detalla el Servei de Meteorologia en la seva pàgina web, al llarg d’aquesta setmana la neu estarà més present. I és que durant tot el dia de demà es preveuen nevades entorn els 1.000 metres d’altitud. «Al nord, hi veurem les muntanyes tapades i hi nevarà de manera més sostinguda cap a la tarda. Al sud, hi haurà cel compartit per núvols i clarianes, i a partir del migdia també hi començarà a nevar», especifica Meteorologia.

Límit d’aiguaneu / D’altra banda, el servei especifica que durant demà el límit d’aiguaneu se situarà entre els 1.200 i 1.300 metres. «A la tarda davallarà la cota i cap al vespre se situarà a 800 metres, tanmateix no durarà gaire i posteriorment tornarà a pujar fins situar-se entre 1.000 i 1.400 metres».



Per sobre de 1.800 metres es preveuen gruixos de cinc a 10 cm entre la tarda i la nit a la meitat sud i de 10 a 15 cm a la meitat nord, i localment de 20 a 25 cm, segons mostra el servei.

Vent / També durant el dia de demà es preveu un vent «fluix de components variables». A la tarda bufarà moderat de nord però a partir del vespre es reforçarà. Als cims, les ratxes es reforçaran fins a 40-60 km/h, entre 60 i 80 km/h a la tarda amb puntes de fins a 90 km/h.

Propers dies / El dia que s’espera més neu és demà, tot i això, de cara a dimecres, divendres, dissabte i diumenge es preveu que caigui també alguna nevada. En concret, dimecres cauran flocs al voltant dels 1.400 metres d’alçada.



Precisament, el límit d’aiguaneu se situarà a 1.400 metres i posteriorment pujarà a 2.000 metres als voltants del migdia. S’esperen gruixos d’u a cinc cm al sud i d’entre cinc a 10 cm a la meitat nord.



De cara a divendres, el Servei de Meteorologia indica que el cel continuarà ben cobert i hi haurà nevades amb vent moderat a 1.400-1.500 metres d’alçada. Finalment, dissabte i diumenge s’espera un cel ennuvolat i «possibles nevades. A més, diumenge arribarà una nova pertorbació que ens aportarà més núvols i neu a partir dels 1.500 metres d’alçada».

Temperatures moderades / Tot i tenir present una setmana de neu, el servei matisa que les temperatures no seran massa extremes. Ja que al llarg de tota la setmana s’estipula una temperatura màxima de 120C (dimecres) i una mínima de -30C (dijous i divendres). Durant la resta de dies les temperatures s’aniran movent entre els 0 i 6 graus. Els vents més forts s’esperen a partir de dijous i fins diumenge.