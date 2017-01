Adéu al Nadal i als turistes de proximitat

Les festivitats nadalenques han arribat a la seva fi, i amb elles els turistes de més proximitat. Segons va detallar ahir el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, «preveiem que a partir d’ara els visitants propers, com els de Catalunya o València, siguin substituïts pels de països més llunyans, com ara Rússia».



El representant dels hotelers va subratllar que aquest és un fet que es repeteix «cada any; i és que els turistes veïns vénen a passar les festes a Andorra, però un cop s’acaben, sol venir més un altre tipus de visitant».



Ara també va detallar que el cap de setmana de reis va ser força «més fluix» que el d’Any Nou. I és que durant els dies 6, 7 i 8 de gener «hem tingut una ocupació hotelera mitjana d’entre el 70 i el 75%», mentre que durant els dies festius de cap d’any es va arribar a fregar gairebé el cent per cent.

Tot i això, el president de la UHA assegura que les xifres ja han estat les esperades. «Cada temporada es registra el mateix cicle i la mateixa davallada». Per tant, es preveu que a partir d’ara l’ocupació comenci a baixar fins que es torni a ensopegar amb alguna altra festivitat de llarga durada, com podria ser Setmana Santa.



Retencions lleus / D’altra banda, durant el cap de setmana de Reis, i segons va matisar ahir el Servei de Mobilitat, no es van registrar cues massa llargues ni retencions prolongades.



El dia 6 de gener hi va haver alguna que altra retenció d’entrada a la frontera del riu Runer, «però res destacable». El dia 7 també hi va haver una mica de cua d’entrada a la frontera amb Espanya i Sant Julià durant estones curtes i el dia 8 es van registrar petites retencions de sortida a la frontera sud, «però com a màxim van ser de dos quilòmetres». A banda, hi va haver cues durant els tres dies esmentats a la sortida de pistes.