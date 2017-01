1.200 espectadors a ‘Els pastorets’ versió vampírica

La 23a edició de la tradicional representació de Nadal Els pastorets de Sant Julià de Lòria ha aconseguit reunir 1.200 espectadors en les quatre funcions. La cap del departament de Cultura del comú lauredià, Laura Rogé, ha explicat a l’ANA que Els pastorets «és un projecte al qual donem continuïtat» i ha mostrat la seva satisfacció quant al nivell artístic de l’adaptació del conte clàssic amb elements del Dràcula de Bram Stoker: «Estem contents perquè en Joan [Hernández] i l’Alfons [Casal] han fet una proposta seguint íntegrament el text de Folch i Torres».



Rogé ha considerat que la representació seguirà amb «la dinàmica d’intentar sorprendre l’espectador» i adaptar-lo al públic familiar. La responsable de cultura també ha avançat que ja s’han tantejat diverses persones per a que assumeixin la direcció de l’espectacle de la pròxima temporada, la que farà 24. «Tenim alguns noms sobre la taula», ha confirmat.



Per la seva banda, Alfons Casal, codirector de l’obra, ha recordat que l’equip Els pastorets deixa la direcció tal com estava previst perquè «nosaltres ja hem dit el que havíem de dir». Sobre l’adaptació del clàssic en versió vampírica, Casal ha argumentat que «el públic fidel agraeix els canvis per sorprendre’s una mica» i que «les reaccions del públic han sigut molt bones, hem volgut fer uns pastorets molt àgils i divertits».