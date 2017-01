Què faig amb els regals no desitjats?

Els Reis estan molt enfeinats, i pot ser que alguns dels regals que ens hagin portat no acabin de ser del nostre grat o no s’adeqüin a les nostres necessitats.



Així, el que abans podia ser un mal de cap –doncs un regal era un regal i si no t’agradava el deixaves amagat al fons de l’armari– ara no és més que una altra excusa per seguir comprant i adquirint productes un cop acabat el Nadal. I és que tornar els regals de Reis ja és una tradició.

Hi ha qui prefereix desplaçar-se fins a les botigues on s’ha adquirit el producte i canviar-lo per algun altre de més desitjat o senzillament canviar-ne la talla o el model. Però també hi ha qui decideix passar-se a les noves tecnologies i utilitza portals com Wallapop, Amazon o Ebay per desfer-se dels regals no desitjats, ja que aquestes plataformes et donen l’oportunitat de posar a vendre el teu producte i obtenir diners a canvi, que mai estan de més.

Presencialment, els regals més retornats són les peces de roba, ja sigui perquè els Reis no han encertat amb la talla o perquè els gustos dels ciutadans i Ses Majestats no acaben de ser els mateixos.



Pel que fa a Internet, els diferents portals de compra-venda s’omplen de regals de tot tipus, però sobretot d’aparells elèctrics i de telecomunicacions, com smartphones o tauletes. Tot i que també es poden trobar articles de bellesa, joguines, vehicles i, fins i tot, anells de compromís amb inscripció inclosa.