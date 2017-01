El Pirineu de Lleida tanca les festes amb un 70% d’ocupació

Satisfacció. És la sensació comuna expressada pels agents turístics i pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida pel comportament turístic registrat a les comarques del Pirineu de Lleida amb estacions d’esquí per les festes de Nadal, que han comportat un 70% de mitjana d’ocupació en el període comprès del 26 de desembre fins el 3 de gener de 2017 i fregant la plena ocupació per Cap d’Any.



El Patronat de Turisme havia previst una ocupació per aquest període al voltant d’un 75%. El comportament del turisme de cara al cap de setmana posterior al dia de Reis ha estat inferior, tal com s’havia previst, tot i que en alguns sectors, com en el turisme rural, s’ha notat un lleuger repunt i ha estat una mica per sobre de les previsions inicials.



El nombre de forfets venuts per aquestes dates se situa per sobre dels 220.000, un 10% per sobre de les previsions fetes inicialment. El resultat d’enguany representa també un increment en la venda de forfets d’un 10% respecte la temporada anterior i un 5% més també respecte el resultat obtingut en aquest mateix període de temps la temporada 2014-2015, quan es van vendre 200.000 i 210.000 forfets, respectivament.



Durant aquest període de festes de Nadal, al conjunt de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida prop de 100.000 turistes s’han allotjat en establiments de turisme reglat i han generat unes 220.000 pernoctacions. A aquestes xifres s’hi han de sumar les segones residències, que han estat ocupades.



De les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida, totes han estat obertes al públic llevat de la mixta de Tavascan i la de nòrdic de Virós-Vallferrera, que només ho han fet per a usos turístics, tal com ja va succeir pel llarg pont de la Constitució i la Puríssima.



Malgrat la falta de precipitacions de forma natural per aquestes festes de Nadal, un fenomen que està afectant tots els centres hivernals d’arreu d’Europa, les estacions d’hivern del Pirineu de Lleida han pogut mantenir unes bones condicions per a la pràctica de l’esquí amb la producció de neu nova amb els 1.380 canons de nova generació.



Enguany, les estacions d’esquí de Port del Comte, Boí Taüll i les dues del Pallars han incrementat considerablement els resultats de la campanya anterior. La temporada passada el complex de Port del Comte només va poder obrir la zona de debutants. Les estacions de Port Ainé i Espot Esquí han incrementat la venda de forfets en un 45% respecte a l’any anterior i Boí Taüll també ha augmentat considerablement la venda de forfets respecte la temporada anterior. Baqueira Beret s’ha situat per sota de les darreres dues temporades, malgrat l’esforç realitzat per mantenir l’estació en bones condicions.



Les estacions d’esquí nòrdic també han obtingut bons resultats, ja que durant tot aquest període festiu de les vacances de Nadal, Cap d’any i Reis han venut un total de 8.769 forfets, dels quals 6.069 han estat d’esquí i altres 2.700 de raquetes. Els dies que han tingut una major afluència de públic han estat els dies 28 i 29 de desembre i el 7 de gener.