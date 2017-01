ERC Alt Urgell s’interessa per les obres de Tresponts

ERC Alt Urgell ha informat que dissabte a la tarda va assistir a la reunió informativa convocada pel Grup de veïns dels Tresponts. La reunió tenia com a objectiu informar els assistents de les accions fetes pel grup, de les accions dutes a terme per la Generalitat de Catalunya i aclarir conceptes i processos referent al procés de licitació de les obres del tram dels Tresponts, a la C14, l’inici de l’obra i aspectes pressupostaris.



ERC Alt Urgell considera l’obra de gran importància per a la seguretat de la comarca. Els alcaldes republicans assistents a la reunió van voler donar el seu suport i disponibilitat per tal de sol·licitar a la Generalitat la informació que el Grup de veïns requereixi i es pugui aconseguir des dels estaments municipals. També van proposar fer una sol·licitud explícita de la documentació requerida des del Consell d’Alcaldes.



La reunió es va celebrar a l’Ajuntament d’Organyà i hi van assistir una setantena de persones que volien saber més sobre els treballs de millora a la zona on hi ha despreniments.