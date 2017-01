Estabilitzat l’incendi que ha cremat 400 hectàrees

Els Bombers van donar ahir per estabilitzat, a un quart de dotze del matí, l’incendi que des de dijous afectava una zona d’alta muntanya a Garós, al municipi d’Alt Aran (Val d’Aran), i que ha cremat unes 400 hectàrees de pastures. Diumenge al matí es van reprendre les tasques d’extinció, amb deu dotacions terrestres i dos helicòpters, i l’incendi es va donar per estabilitzat en el moment en què no va quedar cap flama activa en el perímetre.



Al llarg de la nit de diumenge, el perímetre havia crescut pel flanc dret, per la zona de la part alta del barranc de Salider, dins de les zones de contenció que ja s’havien previst. Per aquesta part alta el foc va avançar lentament fins arribar al fons del barranc on s’ha aturat, ja que aquesta zona està gelada, segons han informat els Bombers. Tot i que ja no hi ha flama activa en el flanc dret, hi ha encara punts calents. A més, es mantindran recursos de retén i remat amb eines manuals, al cap-flanc esquerre de l’incendi, que continua estable.