La Policia investiga un furt en una urbanització de la Massana

La Policia està investigant un presumpte furt en un habitatge d’una urbanització de la Massana, segons va informar ahir Andorra Televisió. Un veí de la Massana Parc ha denunciat la desaparició de diferents objectes de valor, entre els quals joies, i 2.000 euros en efectiu.



Els propietaris de l’habitatge són un matrimoni resident a Irlanda que havia vingut a passar el Nadal a Andorra i, per això, tenien a casa una alta quantitat de diners en efectiu. Sembla que el o els lladres van entrar a casa sense forçar ni portes ni finestres –la porta principal no estava tancada amb clau– i es van endur tot el que hi havia de valor a la tauleta de nit de l’habitació de la parella. La Policia investiga si és un furt ja que no hi ha senyals de força.



El robatori denunciat se suma a l’onada de furts que hi va haver fa unes setmanes en diversos xalets, pel qual s’han detingut dues persones.



D’altra banda, encara continua oberta la investigació dels furts amb força comesos a sis establiments situats al carrer d’Engordany, tots comesos durant una matinada. Pel modus operandi sembla una bretolada, però no se n’ha identificat el o els autors. El veïnat ha demanat al Comú d’Escaldes-Engordany instal·lar càmeres de seguretat a la zona.