La CUP critica el traspàs de les 10.000 tones de residus

Després que dijous passat el Govern signés un acord amb la Generalitat de Catalunya per al traspàs de 10.000 tones de residus des de l’abocador de Bellver de la Cerdanya fins al Centre de Tractament de Residus (Ctrasa), les Candidatures d’Unió Popular (CUP), juntament amb altres formacions ecologistes, han criticat obertament l’acord per considerar-lo «una resposta a interessos polítics i econòmics», i no pas de tipus ambiental com es va anunciar per part de totes dues institucions.



Així doncs, diversos mitjans del país veí afirmen que la formació política d’esquerres consideren que la incineració dels residus no és una alternativa sostenible en la gestió dels residus, una de les principals preocupacions de l’àmbit mediambiental a nivell mundial.

Contrari als acords europeus / Els membres de la formació anticapitalista consideren que aquest acord «va en contra de la directiva europea de residus i del Precat-20», i també posa en seriós dubte que la Generalitat pugui complir amb les exigències que s’imposen des de Brussel·les, que imposen el reciclatge de, com a mínim, el 50% del reciclatge dels residus domiciliaris abans de l’any 2020. Així doncs, en el seu comunicat, el partit reclama al Govern català que replantegi seriosament l’acord signat la setmana passada i reconsideri quin és el camí que ha de seguir la seva política en l’àmbit mediambiental, ja que considera que implica una «clara aposta per les accions finalistes d’abocament i incineració».



La polèmica no només aflora a l’altra banda de la frontera, sinó que la decisió ha creat un cert malestar en diversos cercles de la societat andorrana. Així doncs, a través de les xarxes socials, una part important de la societat civil ha expressat un profund desacord amb aquest pacte, que es fonamenta tant en l’obsolescència d’aquest sistema de gestió de residus en països desenvolupats (la incineració) com en les repercussions que podria arribar a tenir en un país en el que el turisme té una importància cabdal. Cal recordar que l’acord només significarà un augment del 0,5% en la producció d’electricitat al país.