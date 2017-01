El comú defensa l’augment de les tarifes dels Serradells

Les tarifes del Centre Esportiu dels Serradells han patit un increment percentual de fins al 26% en alguns dels preus i serveis per a aquest 2017. L’abonament complet mensual per a adults puja fins a un 24% i passarà de costar 23 a 29 euros. El cònsol menor del Comú d’Andorra la Vella, Marc Pons, justifica aquest augment per la necessitat de regularitzar les tarifes d’alguns serveis de l’equipament, la necessitat d’inversions per a la infraestructura i la necessitat d’acostar-se al preu que ofereixen altres parròquies, concretament la de Canillo, que compta amb el servei més car. Malgrat aquest augment, segons Pons, els preus del Centre Esportiu dels Serradells es troben per sota del preu de la majoria d’equipaments esportius de caràcter privat, informa l’ANA.



Les tarifes per a famílies passen de 41 a 52 euros, l’abonament aquàtic individual, que s’apuja de 198 a 225 al mes o l’abonament complet anual per a infants, que passa de 120 a 126 per al 2017. Les tarifes que no han vist cap augment han estat els abonaments de la gent gran. Malgrat tot, Pons assegura que «no s’han tocat les quotes i tampoc hi ha hagut una pujada generalitzada».