Notícia Gutiérrez, a dues centèsimes de la segona mànega L’andorrana torna a demostrar a Maribor que està molt a prop del top-30 en eslàlom Mireia Gutiérrez, ahir a Maribor. Autor/a: Christope Pallot / Agence Zoom

Mireia Gutiérrez va fer ahir una altra demostració de que ha donat un salt qualitatiu en la seva carrera esportiva i que ja no li suposa cap quimera accedir a les segones mànegues de les proves de Copa del Món d’eslàlom. Ho va aconseguir a Zagreb –allà on fa dos anys ho havia fet per primera vegada– i a Semmering; ahir es va quedar a les portes. Només dues centèsimes la van separar d’estar entre els 30 millors registres de la primera mànega a l’estació eslovena de Maribor.



Gutiérrez, que sortia amb el dorsal 61, va anar de menys a més en la baixada. Al primer punt cronometrats era la 23a, al segon la 28a i va creuar la meta la 31a: «Ha fet una bona posada en escena, després va agafar bé la línia al mur, mantenint un bon ritme però a la part final no va alliberar tant el seu esquí», va manifestar el seu tècnic, Roger Vidosa.



22 abandonaments es van produir en la segona mànega i 27 corredores es van quedar fora de la mànega final. Sense pràcticament temps per descansar, la pròxima cita de la Copa del Món d’eslàlom serà demà a l’estació austríaca de Flachau.



Esteve, onzè en Copa d’Europa / En esquí de fons, Irineu Esteve va aconseguir la 11a posició als 15 km. clàssics en Copa d’Europa de Planica (Eslovènia), a poc menys d’un minut del guanyador, l’italià Dietmar Noeckler, en una cursa que va aplegar 70 participants. «Ha sortit amb poc ritme de carrera i ha perdut uns 40 segons», va assegurar el seu entrenador, Joan Erola.



De la seva banda, Carola Vila va finalitzar la 28a en els 5km. clàssics de la cursa júnior –i la cinquena de la seva edat– a dos minuts de la vencedora, la italiana Anna Comarella.