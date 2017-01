Notícia L’FC Andorra cau a Ripollet i la zona noble s’estreny L'equip suma el quart partit perdut fora de casa

L’FC Andorra comença a mostrar símptomes de feblesa a domicili. Ahir va caure al camp del Ripollet per 2-0 i va acumular així el quart partit sense guanyar lluny de la Borda Mateu. Els tricolors es mantenen colíders amb 29 punts, els mateixos que l’Horta –el seu partit no havia acabat al tancament de l’edició– Mollet (27 punts) i Farners (25) van sumar els tres punts, i Sants i Vic es van enfrontar amb repartiment de punts (tots dos 24).



La zona noble, doncs, s’estreny encara més abans de la vibrant pròxima jornada que ens espera, amb tres enfrontaments directes: FC Andorra-Sants, un Lloret-Horta i un Vic-Farners.



L’equip d’Emili Vicente es va deixar sorprendre contra un equip que ocupava el quart lloc per la

cua però que 13 dels 17 punts que ha sumat els ha aconseguit davant el seu públic. Les nombroses baixes tricolors –Emili, Espinosa, Cisteró, Moñino i Roch– es van notar en excés i els tricolors van veure com els locals s’avançaven poc abans del descans (minut 38) i sentenciaven el matx a un quart d’hora per al final aprofitant els riscos dels tricolors, ja abocats a l’atac en busca de l’empat.