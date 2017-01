El MoraBanc frega la gesta contra el Reial Madrid

La visita a la pista del líder va deixar tres notícies: Dues de bones i una de dolenta. El MoraBanc va perdre. Cosa previsible, vist que el Reial Madrid no cau en la Lliga Endesa davant el seu públic des del desembre del 2015. Però també s’ha de dir que , d’una banda, va tenir els de Laso contra les cordes i que aquesta vegada sí es va veure l’equip que tant fa vibrar el Poliesportiu però que a domicili estava decebent; i de l’altra, que el Bilbao també va cedir a Miribilla davant el Gran Canària i per tant, els de Joan Peñarroya continuen depenent d’ells mateixos per guanyar-se el bitllet a la Copa. Serà en la pròxima jornada al Poliesportiu davant el Betis, que sense fer soroll s’ha colat també en la lluita per anar a Vitoria tot i ser el pitjor col·locat. MoraBanc, amb 8 triomfs, té -30 d’average; Bilbao i Betis, amb set victòries, porten -41 i -105, respectivament.



El partit al BarclayCard Center va ser com una muntanya russa. D’entrada, tots dos equips van fer intercanvi de cops, amb alternatives a les dues cistelles i un parcial de 10-0 per als locals que va tancar els primers deu minuts 26-21.

Recital abans del descans i +14 / En el segon quart, el MoraBanc va oferir la millor versió defensiva i fins i tot el Reial Madrid es va ennuegar. Dos tirs lliures van anotar els blancs en els primers sis minuts per acabar amb un humiliant parcial de 7-23 que delataven un 33-44 al descans. Jelínek va estar enorme amb el canell, Albicy repartint joc i aportant punts, Shermadini en pla estel·lar sota la pintura... Tothom estava endollat i el Madrid, amb un 1 de 14 en triples i desorientat. Set punts suposava la pitjor anotació encaixada com a local en un període a la Liga Endesa.



Però Laso té una plantilla repleta de cracs i talent no li en falta. Si no és un, és l’altre. Maciulis va tallar l’hemorragia a la represa amb set punts seguits. Ayón, Carroll i Reyes van arrodonir un parcial de 13-3 i en menys de quatre minuts tornava la igualtat en el marcador (46-47) que deixava en res el màxim avantatge de 14 punts per als de Peñarroya.



Començava aquí un altre partit, amb els blancs endollats i el MoraBanc de capa caiguda... Però es va saber refer quan més patia, recuperant la millor versió defensiva, no només per evitar que el Madrid s’escapés, sinó per tornar a posar-se per davant, tot i que en sempre per distàncies curtes, per entrar al darrer quart amb 54-57.



Enmig de l’espectacle esportiu que s’estava veient a la pista, va aparèixer Llull per anotar des de més enllà de 6,75 i convertir-se en el millor triplista de la història del Madrid amb 963 encerts. I va seguir la batalla de talents al parquet. Doncic, gairebé desaparegut, l’únic que va fer és anotar un triple a 6 minuts per al final que posava el Madrid per davant... Fins que a dos segons per al final, Albicy va empatar per forçar la pròrroga.



Aquí de nou va sorgir Llull per rescatar els seus. Entre ell i Ayón van posar el llistó massa alt. Si el MoraBanc fallava un atac, ells castigaven sense pietat fins deixar en res l’exhibició de Shermadini (21 punts, 15 rebots, 41 de valoració). Es va fregar la gesta, però no va poder ser.





«Aquest és el camí a seguir»



«Felicito els meus jugadors», va dir Peñarroya només seure davant el micro, «li hem jugat de tu a tu al Madrid i ha faltat poc per guanyar». La lectura del tècnic: «El Madrid a casa no baixa dels 90 punts i sabíem que amb energia podíem anotar. Al final, els tirs lliures salven al Madrid. Hem arribat justos de forces a la pròrroga i ens han fet mal, sobretot amb el rebot ofensiu. Marxem tristos, però aquest és el camí a seguir».