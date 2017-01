Notícia Compromís demana un «pla de xoc» per al comerç El 55% dels botiguers dubten del seu futur Òscar Ordeig presenta l'enquesta de Compromís a comerciants de la Seu

El grup municipal de Compromís x La Seu considera que cal «que l’ajuntament faci de motor i lideri una proposta consensuada per capgirar la situació» del comerç de la ciutat. La formació va presentar ahir en roda de premsa els resultats d’una enquesta que ha elaborat tot preguntant als comerciants i conclou que «la Seu té futur, però s’han de fer les coses bé» i que, entre d’altres dades, apunta que «el 55% no tenen clar si romandran oberts els propers cinc anys».



Després d’analitzar les respostes de 80 establiments, Compromís reclama «un pla de xoc» entre els diferents sectors comercials i econòmics per revertir aquesta situació a través de diferents mesures. Entre d’altres, demanen «deixar de potenciar les grans superfícies». També consideren necessària la «recuperació de l’espai públic, amb un bon manteniment i embelliment general i amb especial atenció al centre històric». A més a més, CXLS apunta que cal «un replantejament total de l’actual sistema de zona blava» tenint en compte que «Mercadona ofereix més de 300 places d’aparcament gratuïtes i en canvi al centre de la Seu n’hi ha més de 300 de pagament».



Justament pel que fa a la implantació d’aquest supermercat a la ciutat, el portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, en fa una valoració negativa i creu que ha tingut «un enorme perjudici» per al comerç local, alhora que considera que no ha servit d’estímul per atraure més visitants al centre sinó que «entra menys gent que abans de la seva instal·lació». Sobre aquest punt, el 50% dels comerciants opinen que Mercadona ni els ha beneficiat ni els ha perjudicat, davant del 47’5% que creuen que els ha afectat negativament.