Notícia El pare de Nadia planejava enganyar al Real Madrid L’home deia que obtindria més diners gràcies als jugadors del club blanc

El pare de la Nadia pretenia utilitzar a les estrelles del Reial Madrid per aconseguir més euros. Segons publica Interviú, l’home presumia d’haver fet un contacte amb el Real Madrid i tenir ja en marxa un projecte perquè els seus cracs (Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos) fossin utilitzats com a reclam per aconseguir encara més diners. «El contacte estava fet. Ja havien picat i el Reial Madrid va estar a punt de ficar la pota «, subratllen fonts de la investigació a la revista. Aquestes fonts indiquen que Blanco, que ja havia utilitzat als futbolistes del Mallorca per recaptar fons, va utilitzar el nom i la imatge del tennista Rafael Nadal, conegut seguidor que freqüenta la llotja del Madrid (i que va recolzar la causa de Nadia) per obrir-se portes al club, però altres coneixedors de la investigació matisen que Blanco va presumir que algun directiu va fer una quantiosa donació anònima.