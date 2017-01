Més de 370.000 esquiadors visiten el Principat durant les vacances

Una de les temporades més exitoses dels últims anys s’ha resolt amb la visita de gairebé 400.000 esquiadors entre les dues estacions del país durant les darreres festes de Nadal. Aquesta gran afluència de visitants es tradueix en un augment del 13% a Grandvalira i un 5% a Vallnord del nombre total d’usuaris respecte el mateix període de la temporada anterior, unes xifres que vénen motivades, en gran mesura, per l’escassetat de neu a la gran majoria de les estacions d’esquí del Pirineu –tant espanyoles com franceses.

Vallnord / En el cas de Vallnord, unes 100.000 persones han triat aquesta estació per practicar l’esquí al mateix temps que gaudien de les seves vacances de Nadal al país. Aquesta gran rebuda de clients s’ha efectuat amb un 70% de les pistes obertes, una xifra que ha complert amb escreix les demandes dels usuaris. Segons s’informa en un comunicat oficial, els dies en què es va registrar una major afluència van ser el 28 i el 29 de desembre (pel que a la darrera setmana de l’any) i el dia 3 de gener (de la primera setmana de 2017). Per sectors, Pal-Arinsal ha rebut un total de 74.000 visitants, unes dades que se sumen als bons resultats dels diversos serveis de restauració i a l’ampliació del domini esquiable al llarg dels dies tot i la tendència totalment oposada de les estacions foranes més properes. Ordino-Arcalís, per la seva banda, ha acollit a gairebé 30.000 esquiadors, unes xifres que repeteixen la fita històrica d’assistents que es va aconseguir la temporada passada. D’altra banda, l’augment del 2% de la despesa mitjana dels més de 1.800 usuaris diaris que ha rebut l’estació, una xifra molt positiva per als negocis adjacents.

Grandvalira / Grandvalira, per la seva banda, ha acollit més de 270.000 esquiadors entre els dies 23 de desembre i el passat 8 de gener, unes xifres que es tradueixen en l’assistència de 16.000 esquiadors diaris durant aquest període de vacances. Els dies en què aquesta estació va rebre una major afluència d’esquiadors van ser el 28, 29 i 30 de desembre (si ens fixem en el primer període de les vacances) i els dies 3 i 4 de gener (si ens fixem en la darrera setmana). Segons s’informa des de fonts oficials d’aquesta estació, l’origen dels esquiadors ha estat, principalment, de proximitat (Catalunya, València, Madrid i el sud de França), tot i que enguany han percebut un notable augment de persones provinents de destinacions llunyanes com ara Portugal, Regne Unit, Rússia i Israel. A més, tal com es va informar dies enrere, els esquiadors provinents de França han augmentat molt en relació a altres temporades, uns fets que es relacionen amb la precària situació –a nivell de neu– de les estacions del país al llarg d’aquests darrers dies.



Entre les diverses opcions d’oci que l’estació ha ofert al llarg d’aquests dies es compta una àmplia oferta gastronòmica, diverses activitats per al gaudi dels més petits i una oferta d’après-ski de referència en el sector, amb l’Abarset (al sector d’El Tarter) i el Diamond CbBC (al Pas de la Casa) com a pilars.