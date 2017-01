Gairebé 250.000 vehicles creuen la frontera durant les festes de Nadal

Segons va informar ahir el servei de Mobilitat, gairebé 250.000 vehicles van arribar al Principat durant les festes nadalenques, unes xifres que suposen un increment del 10% dels visitants que van arribar al país en el mateix període de l’any passat.



L’augment de visitants s’ha produït en totes dues fronteres. Pel que fa a la del Pas de la Casa, més de 70.000 vehicles l’han creuada durant el període de vacances hivernal, el que es tradueix en un augment del 7% respecte les dades de la temporada anterior. L’augment de visitants que ha entrat al país pel riu Runer ascendeix fins al 12% en relació al mateix període de l’any passat, fins arribar als, aproximadament, 172.000 vehicles, segons les dades facilitades.



Aquest augment en la quantitat de visitants va originar diversos problemes en la xarxa viària, especialment per culpa de les pujades i baixades de pistes a les 9 i a les 16 de la tarda (concretament a la Massana, Canillo i Encamp), així com també en les entrades i sortides del país. Els problemes per tornar a casa, però, no van ser tan greus com altres anys gràcies, en part, al desdoblament de carrils.