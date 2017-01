Els alumnes d’FP protesten per la manca d’aparcaments a Aixovall

Un grup d’estudiants del Centre de Formació Professional (FP) d’Aixovall es van manifestar ahir al matí per queixar-se de la pèrdua de l’aparcament que fins ara utilitzaven. La protesta va començar a dos quarts de nou del matí i va reunir una cinquantena d’alumnes que, mitjançant una desena de vehicles aparcats al mig de la carretera, van dificultar el trànsit durant una estona creant retencions fins a l’altura de la Margineda. Els afectats van assegurar que tenen un «profund neguit» per la situació i argumenten que molts d’ells combinen feina i estudis, per la qual cosa «ens cal utilitzar el cotxe per arribar a temps». Per la seva banda, el ministre d’Educació, Eric Jover, en saber de la concentració d’estudiants, els va convocar ahir ràpidament a una trobada. Jover es va comprometre a estudiar la problemàtica i buscar una solució a mitjà termini.



Fins ara, alumnes i professors disposaven d’una zona per deixar els seus vehicles gràcies al contracte que Govern tenia amb els propietaris del terreny on hi havia el camp de futbol d’Aixovall. La manca d’acord per renovar el lloguer ha provocat que la parcel·la ja no es pugui utilitzar per aquesta finalitat.



Una de les representants dels alumnes, Carina Rodríguez, va lamentar «la falta de previsió» del Govern que «ens va avisar just abans de les vacances de Nadal sense donar-nos temps per reorganitzar-nos ni oferir-nos cap alternativa». En aquest sentit, va destacar que en aquell moment van enviar una carta formal en la qual posaven en relleu els seus neguits i «avisàvem que si no rebíem una resposta escrita durant les vacances, el dia 9 ens manifestaríem». Després de la reunió d’ahir, Rodríguez va afirmar que «ara per ara no tenim prevista cap més manifestació» però va advertir que «si no ens donen una solució no ens quedarem quiets ni deixarem refredar el problema».

La resposta del ministeri / Davant les queixes dels estudiants, el titular de la cartera d’Educació va demanar «temps» per buscar alternatives, malgrat que va recordar que en altres centres educatius en els quals estudien alumnes d’edats similars com pot ser l’Institut de la Margineda no s’habilita cap zona d’aparcament especial. Amb tot, Eric Jover va indicar que en aquest cas «tenim més sensibilitat perquè sabem que molts dels alumnes treballen i estudien».



Entre les queixes dels alumnes, Rodríguez destacava que als voltants del centre «no hi ha voreres i és perillós fer el tram caminant». Així mateix, indicava que «el transport públic és ineficaç i no ens garanteix arribar a temps a la feina». En resposta, el ministeri es va comprometre a treballar amb el Servei de Circulació de Sant Julià de Lòria per millorar la senyalització de la zona i estudiar la possibilitat d’habilitar més places d’aparcament de zona blava. Pel que fa al transport públic, Jover va apuntar que informaran el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, de la problemàtica per tal que es reforci el servei actual.

Així mateix, el ministre i els alumnes van acordar que realitzaran un llistat amb els estudiants que tenen més necessitat d’arribar al centre en cotxe per tal d’estudiar la possibilitat que puguin aparcar en el nou terreny que s’ha habilitat pels vehicles dels professors. Disposar d’una parcel·la per ells, com fins ara, avançava el ministre, «no serà possible ja que en aquella zona no hi ha gaires terrenys».



Amb tot, el ministre d’Educació va recordar als alumnes que també poden aparcar al nucli urbà de Sant Julià de Lòria «des d’on tenen cinc minuts caminant».