Marsol celebra l’èxit del Poblet i diu que s’incidirà en les debilitats

La cònsol major d’Andorra la Vella Conxita Marsol va fer ahir una valoració «molt positiva» de la primera edició del Poblet de Nadal. I és que segons Marsol, «tot el Poblet, ja no només el mercat, s’ha convertit en el centre nadalenc d’Andorra».



Tot i això, la cònsol és «conscient» que hi ha moltes coses a millorar. «Hi ha algunes debilitats, com la Plaça Guillemó, que mirarem d’enfocar-la d’una manera diferent: farem més activitats per als joves, posarem més llum, i en general, li donarem més vida». Un altre aspecte que es millorarà durant la propera edició és la senyalització, ja que en diversos punts era una mica escassa.



Tanmateix, es potenciarà la gastronomia, «ja que hem constatat que és l’àmbit on més afluència hi ha hagut. I és que a les casetes d’alimentació són les que més han agradat: com el vi calent, la xocolata o els xurros, i la idea és anar en aquesta direcció de cara a la propera edició», va afegir Marsol.



Per ampliar el servei, el Poblet de Nadal d’enguany s’iniciarà una setmana abans; el 20 de novembre. I tot i que finalitzarà també el dia de Reis, tindrà dos períodes d’activitats diferenciats: «unes estaran més enfocades al Nadal (fins el 24 de desembre) i altres més encarades als Reis Mags d’Orient (a partir del 25 de desembre)», va detallar la cònsol.

Incentivació de la part alta / D’altra banda, Marsol va destacar que el Poblet «ha ajudat a estirar turistes i compradors cap a la part alta de l’Avinguda Meritxell, i aquesta també era una de les finalitats que nosaltres buscàvem». A més, el cònsol menor de la parròquia Marc Pons va afegir que moltes empreses de la zona alta «han registrat un rècord de vendes històriques».



Vers aquest fet, la presidenta de l’associació de l’avinguda Meritxell, Sònia Yebra, va matisar que encara no han pogut recollir les dades d’afluència durant el Nadal i que per tant, no poden constatar si el Poblet ha millorat o no les compres d’aquesta zona.

Menys costots / A nivell de costos, Marsol va detallar que durant l’edició passada s’han seguit els pressupostos previstos, i que de cara a la d’enguay s’estalviaran prop d’uns 120.000 euros, ja que es passarà d’una partida de 370.000 euros el 2016 a 250.000 euros aquest any.

L’estalvi és degut a «la inversió que ja hem fet», va remarcar Pons. «Hem comprat les casetes, l’enllumenat... I tot això es podrà utilitzar per ampliar altres àmbits, com les activitats».

Actes amb més ressò / La cònsol va detallar que les activitats que han tingut més acollida han estat «la tempesta de l’iglú, el gran peluix i sobretot els rens i els dromedaris». A més, «el dia de màxima afluència va ser el pont de la Puríssima».

Tot i que el comú no ha pogut recollir dades de visitants, «doncs no teníem un comptador específic», Marsol va assegurar que tota Andorra «ha passat pel Poblet en algun moment del mes. I és que aquest ha sigut un atractiu per a la gent pròpia del país i per als turistes, perquè hem tingut un dels Nadals amb més visitants des de fa molts anys, i a Andorra la Vella això s’ha notat».

Les xifres / Pons va detallar que al Poblet de Nadal hi ha hagut 28 parades, 12 destinades a la gastronomia i 16 als productes de regal, decoració i productes nadalencs. A més, «al caga Tió hi va haver una afluència de 1.200 infants, i la caseta de tallers va acollir 10 participants en cada una de les 21 activitats que es van fer». D’altra banda, el mercat d’art va comptar amb una vintena d’artistes i el Festival de Nadales amb 10 grups i 13 corals.



Tanmateix, l’Oficina de Correus Màgica va recollir un total de 2.500 cartes. «Segurament, l’afluència va ser de més de 5.000 persones entre infants i familiars, això a banda de les 2.000 cartes que van entregar els patges i dromedaris i de les que van donar els propis comerciants», va puntualitzar Pons.