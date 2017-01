Notícia SDP vol eliminar la congelació de transferències als comuns Els progressistes han presentat 24 esmenes al pressupost del 2017 El conseller d’SDP, Víctor Naudi. Autor/a: MARICEL BLANCH

El conseller general per Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, ha presentat un total de 24 esmenes al projecte de Llei del pressupost per a l’exercici 2017. Entre elles, destaca la demanda de suprimir la congelació de les transferències econòmiques als comuns.



Segons SDP, Demòcrates per Andorra (DA) «ha tingut cinc anys per enllestir la modificació del regim de transferències als comuns i no ha fet res més que ajornar la negociació amb els comuns i les decisions que l’han d’acompanyar». I afegeixen que «pretendre prorrogar un any més una mesura que fou plantejada i admesa com a purament transitòria és la demostració de la manca de voluntat real d’avançar en la delimitació de competències». Al seu entendre, perllongar durant quatre anys aquesta mesura transitòria «ha estat ja menystenidor pels comuns que són els òrgans de representació i administració que expressen els interessos dels ciutadans en l’àmbit territorial.



D’altra banda, els progressistes també proposen suprimir les referències al salari mínim com a únic referent per a la revalorització de les prestacions econòmiques pagades per la CASS. Tal com exposa el conseller Víctor Naudi, SDP entén que si poden augmentar tots els salaris de l’Administració, tant alts càrrecs com treballadors públics i parapúblics, s’ha de poder augmentar també l’IPC a les prestacions econòmiques de la Seguretat Social, ja que representen el salari de les persones més desfavorides en moments de malaltia, invalidesa i jubilació.



SDP també ha presentant esmenes en coherència amb les que ja s’havien plantejat a la Llei de serveis socials i sociosanitaris, i atesa la disconformitat amb els criteris de gestió de la CASS. Finalment, també s’han presentat quatre esmenes al pressupost del Ministeri d’Ordenament Territorial.